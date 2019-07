Die Rettungsaktion der drei kleinen Schwalbenbabys, die am Donnerstag aus ihrem Nest gefallen waren (die WN berichteten), nahm noch eine dramatische Wendung. Zunächst schien alles gut zu verlaufen. Die drei Schwalbenbabys schienen den Sturz aus zwölf Metern Höhe samt Nest überlebt zu haben, kuschelten eng aneinander in einer Plastikwanne und wurden mit Wasser und Insekten gefüttert. Doch eines der drei, das bereits nach dem Sturz etwas schwach auf der Brust war, überlebte bis zum späten Abend nicht. Die Geschwister sind wohlauf. Mitarbeiter des Ambulant betreuten Wohnens in der Zumdreschstraße, die die Schwalbenbabys morgens gefunden hatten, riefen am Donnerstagabend noch die Feuerwehr zu Hilfe. Als die Feuerwehrkameraden anrückten, war ein Schwalbenbaby flügge geworden und ausgerückt. Der ganze Innenhof der Tageseinrichtung wurde abgesucht, zunächst ohne Erfolg. Bis plötzlich ein leises Piepen unter einem der Strandkörbe zu hören war. Dort hatte sich das zweite Schwalbenbaby versteckt. Es konnte geborgen und mit dem Geschwisterbaby von der Feuerwehr in Obhut genommen werden. Die Blauröcke brachte die Jungschwalben in die kleine Landtierarztpraxis an der Dr.- Rau-Allee, wo die Vögel zunächst ärztlich versorgt und dann an das Tierasyl übergeben wurden.