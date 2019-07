Knochenjob für Wehr: Ausbreitung des Feuers verhindert

Hoetmar -

Ein Flächenbrand hielt die Feuerwehr in Atem. Aus bislang unbekannten Gründe hatten sich am Donnerstagabend in der Bauerschaft Holtrup gegen 22.30 Uhr mehrere Fichten entzündet, die aufgrund von Borkenkäferbefall gefällt worden waren. Die Polizei sperrte für die Dauer der 90-minütigen Löscharbeiten die L 851 zwischen Sendenhorst und Hoetmar komplett ab. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.