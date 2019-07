Am 14. September dieses Jahres tretet ihr im Münsterland, in Warendorf auf. Wie werdet ihr anreisen? Eva Briegel: Mit der Bahn, wenn es geht. Manchmal auch mit dem Fahrrad (lacht…). Aber tatsächlich hat unser Schlagzeuger auch oft sein Klapprad dabei und dann versuchen wir, dass er das in der Bahn mitnehmen kann. Das Fliegen versuchen wir zu vermeiden.