Demonstrieren ja – Müllsammeln nein! Lediglich sechs Mitglieder der Warendorfer Fridays-for-Future-Organisation waren am Freitag dem Aufruf gefolgt und befreiten das Schulviertel vom Müll. Vom Warendorfer Baubetriebshof waren die Klimaaktivisten ausgestattet worden mit Handschuhen, Greifgabeln und Müllsäcken. Jeder Busch, jeder Strauch wurde abgesucht. Und die Müllsucher wurden fündig. Nach über einer Stunde füllten sich die Müllsäcke zusehends – vor allem mit achtlos weggeworfenen Plastikmüll. Aufmerksam machen, für den Umgang mit Müll sensibilisieren, das war das Ziel der Aktion. „Wir wollen eine Zukunft, keinen verseuchten Planeten“ hatten die Klimaaktivisten ein selbst gemaltes Plakat dabei. Und sie wünschten sich, dass viele Schüler nach den Ferien nicht einfach mehr achtlos ihren Müll neben, sondern in die Müllcontainern im Schulviertel werfen. Dass am Freitag nur so wenige Müllsammler erschienen waren, führen die Fridays-for-Future-Initiatoren Selma Ibrahimovic und Younes Greßhake auf die Sommerferien zurück: „Viele sind in Urlaub.“ An den Demonstrationen und Mahnwachen in Warendorf hatten weit über 100 Klimaaktivisten teilgenommen. Nächste Aktion in den Ferien ist am 9. August (Freitag). Treffpunkt 14 Uhr zu einer Mahnwache vor dem historischen Rathaus auf dem Markt. Demonstriert wird wieder am 20. September. Der Demonstrationszug startet im Schulviertel und endet auf dem Marktplatz. Den Jugendlichen eine Bühne geben, ernst genommen zu werden, gehört zu werden – das sind einige Gründe, die den Initiatoren am Herzen liegen, erklärt der 19-jährige Student Selma Ibrahimovic.