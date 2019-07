Breitschultrige Typen am Eingang, die den Gästen erst mal die Waffen abnehmen, bevor sie ins Freibad (!) gehen? Gruppen von Provokateuren, die Erholung Suchenden den Nachmittag auf der Wiese und im Becken vermiesen? Nicht in Warendorf. „Wir haben hier ein gutes Publikum“, sagt Bäderbetriebsleiter Tristan Lerchner , „hier sind viele Familien, die kommen gerne her und fühlen sich auch richtig wohl.“

Die WN hatten Lerchner um eine Einschätzung gebeten, weil es zunehmend Medienberichte über den Einsatz von Sicherheitsdiensten in öffentlichen Einrichtungen wie eben Schwimmbädern gibt. „Sicher tauscht man sich mit anderen Kollegen aus und erfährt da auch solche Fälle. Ich selbst habe das ja in meiner Ausbildung auch schon erfahren. Aber das war in Ahlen.“ Zwölf, dreizehn Jahre sei das schon her, aber zu der Zeit sei es in Ahlen schon üblich gewesen, dass Männer fürs Grobe zwischen den Badegästen unterwegs waren. Und zur Not durchgreifen, Aggressoren unter Kontrolle bringen. „Das ist eben schon ein bisschen Ruhrgebiet, da gibt es diese unfassbaren Gruppendynamiken.“

Eine Insel der Glückseligkeit ist das Freibad im Emsseepark natürlich nicht. „Wir haben auch mal schwierige Gruppen – da überlegt man sich halt, wie man die Leute anspricht.“ Wenn es dann Beleidigungen gebe, werde schon mal ein Hausverbot ausgesprochen, dann sei es aber auch gut. „Das ist hier natürlich schon aufgrund unserer Größe etwas anderes. In Essen passen 15 000 Menschen ins Freibad, hier maximal 3000“, so Lerchner weiter. Ihm seien aber keine so extremen Situationen bekannt, dass man einen Security-Service beaufragen müsste, wie er andernorts eben schon lange Standard ist. „Man weiß es nie. aber wenn, dann muss man sich genau überlegen, was man tut. Die Sicherheit der Gäste und der Mitarbeiter ist immer das Wichtigste.“