Alfons Keßmann ist neuer König des Freckenhorster Bürgerschützenvereins. Mit dem 304. Schuss, um 14.18 Uhr, ließ er am Montag den Vogel fliegen, war der Jubel groß.

Alfons Keßmann war langjähriges Vorstandsmitglied, gehörte zu den Aktiven und hat den Schützenverein maßgeblich mitgeprägt. Er ist Träger des Verdienstordens am grün-weißen Band, die höchste Auszeichnung, die die Freckenhorster Bürgerschützen zu vergeben haben.

Es war sein fünfte Anlauf auf den Königstitel. Zum Schluss war Keßmann konkurrenzlos, schoss er den hölzernen Adler aus dem Kugelfang.

Alfons Keßmann hat die meiste Thronerfahrung im Verein, war er doch Thronherr der Könige Ronny König, Georg Kesse und Norbert Dühlmann. In einem Interview in unserer Zeitung wurde er einmal gefragt: „Wann greifst du selbst nach der Königskette?“ Keßmanns Antwort: „Bevor meine Frau Gabi Königin wird, mach ich das! Am Montag war es soweit. Und seine Frau erkor er sich zur Königin.

Es wurden noch weitere Majestäten ermittelt: Kinderkönig ist Johannes Niemerg, der sich Aaliyah Haase zur Königin erkor. Zum Kinderthron gehören Leonie Kuckelmann und Jakob Brunsmann, Carla Tietze und Leo Hälker, Sara Wesseler und Moritz Zurwieden sowie Romy Amsbeck und Felix Schloetmann. Andreas Peveling ist König der Ehrengarde, Kilian Windhöfel König der Jungschützen, Carolin Freßmann Königin der Damen-Formation und Leo Brunsmann Jugendkönig.