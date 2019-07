City-Shop zieht um

Die verklebten Schaufenster mit der Stadtwerke-Werbung verrieten es schon seit einigen Tagen: der City-Shop der Stadtwerke Warendorf mit der Energietochter WEV ziehen um, und zwar von der Freckenhorster Straße ins ehemalige Engbers-Modegeschäft an der Münsterstraße.

„Bereits im Mai wurde der Kaufvertrag mit dem bisherigen Inhaber für das Objekt an der Münstertraße 18 unterzeichnet, der Eigentumsübergang soll zeitnah erfolgen“, heißt es in der Pressemitteilung. Mit dem Kauf der neuen Immobilie befinden sich Stadtwerke und WEV weiter auf Wachstumskurs. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren im Zuge des Ausbaus neuer Geschäftsfelder allein neun neue Mitarbeiter eingestellt wurden, reichen die bisherigen Räumlichkeiten nicht mehr aus, das wird besonders im derzeitigen City-Shop der Stadtwerke auf der Freckenhorsterstraße deutlich. „Wir möchten unseren Kunden sehr gute und persönliche Beratung bieten sowie einfach erreichbar sein. Um diesen Anforderungen jederzeit gerecht zu werden, ist ein Ausbau des Kundenservice notwendig, was sich in den Geschäftsräumen des jetzigen City-Shops aufgrund der Größe leider nicht realisieren lässt“, erklärt Mike Becker, Leiter des Kundenservice der Stadtwerke.

Die zukünftigen neuen Geschäftsräume erstrecken sich auf eine Gesamtgröße von insgesamt 261 Quadratmetern, aufgeteilt in Büroräume, Kundencenter und Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter. Der neue City-Shop soll mehr Beratungsplätze und einen separaten Beratungsraum bieten, einen Sitzbereich für Kunden nebst Wasserspender und Versorgung mit frischem Kaffee sowie einen Empfangsbereich. Der gesamte Bereich Vertrieb sowie Energiedienstleistungen wird vom Hauptsitz der Stadtwerke am Hellegraben in die Münsterstraße umziehen, sodass Kunden eine Anlaufstelle für alle Anliegen rund um die Stadtwerke haben und Synergien zwischen den Bereichen stärker genutzt werden können.

Der Fokus beim neuen City-Shop wird nicht nur auf die Erweiterung des Kundenservice gelegt, sondern auch auf das Thema Energieeffizienz. So soll die neue Immobilie mit einem innovativen Energieversorgungskonzept ausgestattet werden, das beispielhaft für Häuser ist, die unter Denkmalschutz stehen. Darin sieht der lokale Energieversorger auch Potenzial für die gesamte Altstadt, die zu großen Teilen aus historischen, denkmalgeschützten Häusern besteht, die energetisch umgerüstet werden könnten.

Start des Umbaus soll im Idealfall noch in diesem Jahr sein. Die Neueröffnung könnte dann bereits in einem Jahr gefeiert werden. Harald Böckenhüser, Architekt aus Warendorf, unterstützt den lokalen Versorger bei der Planung und Umsetzung des neuen Shops. Und auch beim Umbau wollen die Stadtwerke wieder auf lokale Partner setzen. „Ich freue mich gleich zweifach, dass wir als lokaler Energie- und Wasserversorger ein Objekt in dieser Lage erwerben können, da wir damit erstens noch näher bei unseren Kunden sein können und zweitens weil die Lage für uns ideal ist. Die Immobilie liegt sehr zentral in der Warendorfer Innenstadt und dennoch ist sie optimal zu Fuß und mit dem Auto erreichbar“ kommentiert Urs Reitis, Geschäftsführer der Stadtwerke Warendorf und der WEV Warendorfer Energieversorgung den Kauf der Immobilie.