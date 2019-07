Der Mensch im Mittelpunkt

„Guten Morgen, willkommen im Josephs-Hospital“. Patienten, die ins Warendorfer Krankenhaus kommen, werden freundlich von Klara Knapheide und Gudrun Hild begrüßt. Die beiden Damen, beide 69 , haben ihren festen Stützpunkt vor der Aufnahme im ersten Stock des Krankenhauses. Sie sind der Patientenbegleitdienst und von Montag bis Freitag erste Ansprechpartnerinnen. Sie helfen, damit sich Patienten und Gäste zurechtzufinden. Helferinnen, die erklären, wie die Telefonkarte funktioniert, wo welche Station zu finden ist und die – wenn nötig – den Gast bis aufs Zimmer oder auf die Intensivstation begleiten. Fast wie im Hotel.

„Wir möchten, dass sich Patienten und Besucher bei uns willkommen und wohlfühlen“, bringt es Doris Kaiser, stellvertretende Vorsitzende des Krankenhaus-Kuratoriums, auf den Punkt. „Ganz im Sinne des Stifters und des Krankenhaus-Leitspruchs „Bei uns sind Sie in guten Händen“, fügt sie hinzu und appelliert an jeden Warendorfer Bürger, sich einmal vorzustellen, wenn es das Warendorfer Krankenhaus nicht mehr geben würde. Im gleichen Atemzug gibt sie aber bereits die Antwort: „Wir können stolz sein, dass wir dieses Krankenhaus haben.“

Den Patientenbegleitdienst gibt es seit vier Jahren, fünf Tage in der Woche, immer vormittags. Während des Aufenthalts in der Klinik ist sicher gestellt, dass alle Patienten, die Hilfe benötigen, sicher zu verschiedenen Zielorten innerhalb des Hauses gelangen und zurück zur Station begleitet werden.

Dem Krankenhauspersonal fehlt für solch wünschenswerten Service schlichtweg die Zeit. Trotz des Kostendrucks im Gesundheitssystem wird die menschliche Komponente bewahrt, sagt Krankenhaus-Vorstand Peter Goerdeler und freut sich, dass mit der Volksbank eG ein Partner gefunden wurde, der die Finanzierung des Patientenbegleitservices für ein Jahr übernimmt und somit sicherstellt. Denn Klara Knapheide und Gudrun Hild sind Angestellte des Krankenhauses. „Für solch ein Angebot gibt es keine Fall-Pauschalen“, bedauert Goerdeler und würde sich dies eigentlich wünschen. In der Vergangenheit habe man jedes Jahr aufs Neue schauen müssen, ob man sich den Patientenbegleitdienst noch leisten könne. Denn die Krankenhausfinanzierung in Deutschland stehe nur auf zwei Säulen: „Finanziert werden nur die Pflege und die Medizin – nichts darüber hinaus.“

Mit einer neuen und innovativen Methode, die sich „Fundraising“ nennt, ist es dem Warendorfer Krankenhaus gelungen, Geld sammeln zu können, um gemeinsame Projekte zu finanzieren.

Volksbank-Vorstand Thomas Schmidt musste nicht lange überlegen, als er gefragt wurde: „Ich sehe eine Parallelität zwischen Krankenhaus und Bank. Der Dienst am Menschen ist auch unser Auftrag. Wo wir Schulterschluss in der Region zeigen können, tun wir das. Es geht nicht darum, eine Sache zu unterstützen, deshalb nenne ich auch keine Summe, sondern es geht um den Menschen.“ Das unterstrich auch Stefan Hölzle, Volksbank-Regionalleiter Nord: „Wir als Bank unterstützen Projekte, in denen wir unsere Werte wiederfinden.“

Mit viel Herzblut sind Klara Knapheide und Gudrun Hild bei der Arbeit: „Die Begegnung mit den Menschen ist es, was uns jeden Tag wieder aufs Neue motiviert und begeistert.“

Helga Knapheide erzählt von einer Begegnung mit einer jungen Frau, die sich in einer schweren Situation befand und die sie einfach den Arm genommen habe. Die persönliche Ansprache habe ihr gut getan . Ganz im Sinne des Krankenhaus-Leitspruchs, der im Josephs-Hospital jeden Tag aufs Neue mit Leben gefüllt wird.