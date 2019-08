„Nach außen hin ändert sich nichts“

Wachwechsel bei Fliesen und Platten an der Beckumer Straße: Heino Brinkmann, bislang alleiniger Inhaber und Geschäftsführer, hat seine zwei Firmen (Handel und Verlegung) in neue Hände gegeben. Der 65-Jährige geht in Ruhestand. Ganz zur Ruhe setzen möchte sich der studierte Betriebswirt aber noch nicht, sondern statt 50 nur noch 30 Stunden in der Woche im Geschäft sein und seinen Nachfolgern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ebenso seine Frau Anne, die im Büro unterstützt.

Neuer Inhaber der Handelsfirma „Fliesen, Platten, Warendorf“ ist Christoph Theissen . Der 41-jährige ist vom Fach, gelernter Fliesenleger. Er betreibt vier weitere Fliesenfachmärkte in Oberhausen, Duisburg, Krefeld und Euskirchen. Hauptsitz mit 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist in Bocholt. Insgesamt beschäftigt Theissen 75 Mitarbeiter, acht davon in Warendorf. Geschäftsführer und Mitinhaber vor Ort ist Michael Feidieker (51), der den Betrieb in- und auswendig kennt, zum Schluss aber woanders arbeitete und jetzt zu seinen „Wurzel“ zurückkehrt, wie er sagt. 18 Jahre hat der Groß- und Außenhandelskaufmann schon unter dem Vater von Heino Brinkmann gearbeitet. „Mein Vater Walter, vielen Warendorfern bekannt, war eine Fliese – und ich bin das auch“, unterstrich Heino Brinkmann die Affinität von Vater und Sohn zu der Keramik. „Mit 18 war ich schon auf der Messe in Italien.“

„Beschnuppert“, wie Brinkmann es ausdrückte, hätten sich beide Firmeninhaber, Theissen und er, schon lange. Der Kontakt kam über einen befreundeten Lieferanten. Die Chemie und vor allem die Philosophie passte. Theissen ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. „Wir brauchen uns vor den Großen im Fliesenfachhandel nicht zu verstecken“, betonte Brinkmann.

Keimzelle von „Fliesen und Platten“ war 1975 in der Bleichstraße. Später zog der Fachhandel an die Beckumer Straße. Nach einer Umstrukturierung im Jahre 2005 ist „Fliesen und Platten“ heute mit acht Mitarbeitern im Handel und 15 in der Verlegung eine feste Größe in Warendorf und über die Region hinaus.

Den Verlegeservice, deren Inhaber Heino Brinkmann bis zum 31. Juli dieses Jahr war, hat er an seinen Mitarbeiter Alexander Martel (41) übergeben, der arbeitet bereits seit 2005 in dem Unternehmen – seit 2012 als Bauleiter und seit 2018 als Geschäftsführer.

„Eigentlich bleibt alles beim alten“, lacht Brinkmann. „Nach außen hin ändert sich nichts. Der Kunde wird von dem Wechsel gar nichts mitbekommen.“ Und das „Urgestein“ Heino Brinkmann wird weiter das Gesicht hinter dem Tresen sein. „Von unserer Seite ist das so gewünscht“, betonte Theissen.

Aufgestockt werden soll das Fliesensortiment auf den knapp 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche an der Beckumer Straße. Theissen: „Aufgrund unserer Größe in Bocholt haben wir viel mehr Lagerkapazität. Davon wird Warendorf profitieren.“ Damit komme er dem Wunsch vieler Kunden nach immer größeren Fliesen nach. Das größte Fliesenmaß: 1,60 x 3,20 Meter.

Nach wie vor schwierig sei es, so der Geschäftsführer, junge Menschen für den Beruf des Fliesenlegers zu begeistern. „Auszubildende sind Mangelware. Zudem ist es schwierig gutes Fachpersonal zu bekommen.“