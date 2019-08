Eine 26-jährige Autofahrerin aus Münster fuhr mit ihrem Auto einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Velsen. An der Einmündung mit der L 830 wollte sie laut Polizei nach rechts auf die L 830 in Fahrtrichtung Milte abbiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer aus Warendorf. Dieser fuhr den Fuß-/Radweg an der L 830 aus Richtung Milte kommend in Fahrtrichtung Warendorf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten den 84-Jährigen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die L 830 kurzfristig für den Fahrzeugverkehr.