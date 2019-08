Von Sushi-Theke bis Selbstbedienungskasse

Fit für zukünftige Anforderungen wird zurzeit der Marktkauf Nientied am August-Wessing-Damm gemacht. Bis einschließlich 21. August wird kräftig umgebaut, bleibt der Markt geschlossen. Um dann pünktlich um acht Uhr am Donnerstag, 22. August, wieder zu eröffnen.

Kundenwünsche seien in den Umbau mit eingeflossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens: Der Eingangsbereich wird an einen günstigeren Standort verlegt, ein Handwaschbecken im Leergutbereich installiert – und es werden neue Leergutautomaten angeschafft, um die Wartezeit bei der Leergutrücknahme zu reduzieren. Es wird eine neue Infotheke und einen renovierten Kassenbereich geben. Dank vier zusätzlicher Selbstbedienungskassen sowie einer gänzlich neuen Kasse im Getränkebereich sollen Wartezeiten verkürzt werden. Nicht nur technisch ändert sich einiges, auch Angebot und Sortiment werden aufgestockt: Beispielsweise wird der Textilbereich komplett umgebaut und der Non-Food-Bereich vergrößert. Das Konzept der Tchibo-Welt wird überarbeitet und die Bäckerei Hosselmann neu gestaltet — inklusive neuem Außenbereich. Mit den Sushi-Profis von „Eat Happy“ zieht ferner ein ganz neuer Partner im Markt ein, der sich auf die japanischen Köstlichkeiten aus Reis und Fisch spezialisiert hat. Blumen und Lotto dürfen im Marktkonzept nicht fehlen.