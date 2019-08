„Emsflimmern“ im Landgestüt

Warendorf -

Das Kinoteam des Theaters am Wall ist auch in diesem Jahr mit seinem Sommerkino im NRW-Landgestüt zu Gast. Das open air Event lädt am 30. und 31. August (Freitag und Samstag) zum abendlichen Filmvergnügen auf dem Gestütsrondell an der Sassenberger Straße ein. Filmstart ist um 21 Uhr. Bereits ab 20 Uhr öffnen Gastronomie und Abendkasse. Gezeigt werden am Freitag „Monsieur Claude 2“ und „Bohemian Rhapsody“ am Samstag. Der Eintritt kostet acht Euro (ermäßigt sechs Euro). Das Theatercafé sorgt für kühle Getränke, Popcorn und Grillwürstchen.