Prozession im Regen abgebrochen

Es hätte einen Schutzmantel gebraucht: hatte der Regen zum Beginn der Stadtprozession zu Mariä Himmelfahrt aufgehört, so setzte er, kurz nachdem die von vielen Gläubigen begleitete Prozession vom ersten Segensaltar an der Oststraße loszog, wieder ein. So war froh, wer seinen Schirm mitgenommen hatte. Die von den Hellebardieren getragene Marienfigur indes war dem strömenden Regen ausgesetzt. So entschieden die Verantwortlichen, die Prozession nach dem zweiten Segensaltar abzubrechen und direkt in die Pfarrkirche zurückzukehren.

Prozession zu Mariä Himmelfahrt in Warendorf 1/53 Foto: Andreas Engbert

Die Altare an der Marienkirche und auf dem Marktplatz ließ die Prozession aufgrund der Wetterlage aus, um zügig ins Trockene zu gelangen, wo den Gläubigen der feierliche Abschlusssegen erteilt wurde. „Wir sind ehrenhaft ausgezogen, dann darf man auch ehrenhaft vorzeitig aufgeben“, bedauerte Peter Lenfers den Abbruch.