Abend voller guter Laune und Töne

Das Freckenhorster Sommerkonzert ging am Freitagabend in die elfte Runde. Während der Donnerstag vollkommen verregnet gewesen war, stand der Freitag unter einem sommerlichen Stern. „Es ist halt Open Air“, meinte Ulrich Hahner vom Arbeitskreis Tourismus und freute sich, dass keine Notfallpläne ausgegraben werden mussten.

Die rund 250 Gäste konnten ab 18 Uhr in den Garten von Schloss Westerholt. Dort erwartete sie Kulinarisches von Vedder Premiumevent. Das Unternehmen war mit einem zehnköpfigen Team für den Rundum-Service angerückt.

Gegen 19.30 Uhr begann das Konzert mit der Begrüßung von Ulrich Hahner und Doris Kaiser vom Arbeitskreis. Kaiser überbrachte als stellvertretende Bürgermeisterin zudem die Grußworte des Bürgermeisters. „Bei den Dixie Tramps fließt jede Menge Musik durchs Blut“, kündigte sie die Dortmunder Band an, und Hahner freute sich darauf „Freckenhorster außer Rand und Band“ zu erleben.

Das Publikum erlebte daraufhin eine Weltpremiere der Dixie Tramps, denn in dieser Kombination waren die sieben Musiker noch nie aufgetreten. Waldemar Kowaltzki stand als Neuzugang mit Saxofon und Klarinette auf der Bühne und ist mit 67 Jahren zudem das jüngste Mitglied der Band. Unterstützung bekam er von Jürgen Keller am Kontrabass, von Horst Janssen an der Posaune, Harry Bergmeier an der Trompete, Detlef Röhre am Schlagzeug, Mitek Janik am Piano und Jörg Lohmar an der Gitarre. Gleich mehrere Mitglieder bewiesen zudem, dass sie auch mit gesanglichem Talent ausgestattet wurden.

Mit viel Spielfreude machten sich die Musiker ans Werk und zeigten die schönsten Seiten des Dixieland Jazz. Sie begannen mit Benny Goodmans „Wholly Cats“ und verströmten damit bereits gute Laune, die den ganzen Abend anhalten sollte. Neben rein instrumentalen Stücken gab es auch welche mit Gesangseinlagen. So sangen sich die Dixie Tramps, die mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung haben, mit „Am I blue“, „Oh Marie“ und „Sunday“ in die Herzen der Zuschauer. Mit Stücken aus den 20er- und 30er- Jahren, mit Dixie, Swing, Jive, Boogie Woogie und Rock‘n‘ Roll präsentierten sie ein rundes Programm.

Voller Begeisterung klatschte und wippte das Publikum mit. Diverse Soli honorierten die Zuhörer mit lang anhaltendem Zwischenapplaus. Harry Bergmeier, der die charmante Moderation übernahm, entlockte den Konzertbesuchern manchen Lacher, etwa als er bemerkte: „Von zehn Liedern, die wir spielen sind elf Frauenlieder. Die „Tramps“ waren ebenso begeistert von den Freckenhorstern wie die Zuschauer von dem Ensemble. „Die Leute sind fantastisch. Ein außergewöhnliches Publikum“, bemerkte Bergmeier im Gespräch mit den WN. „Wir wollen Freckenhorst beleben. Wir sind zufrieden, wenn es die Gäste sind“, betonte Achim Hensdiek vom Arbeitskreis. Ein Ziel, das mit dem elften Sommerkonzert zweifellos erreicht worden ist.