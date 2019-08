Neuer König: „Papa der Damengarde“

Nach Kaiser und Schützenkönigin regiert wieder ein König die Warendorfer Bürgerschützen: Dr. Markus Wiedeler , der Kommandeur der Bürgerschützen, holte am späten Montagnachmittag mit dem 500. Schuss den letzten Rest des schon bedenklich wackelnden Königsvogels aus dem Kugelfang. Damit setzte er sich in einem zähen Kampf gegen Rainer Schulz , Bianca Füchtenkötter und Antje Fischer (trug gelbe Plateau-Schuhe) durch.

Es war ein Krimi, der die Schützen drei Stunden lang in Atem hielt. „Das war sicherlich der spektakulärste und spannendste Wettstreit in der Geschichte des Bürgerschützenvereins“, betonte Schützenpräses Gerhard Leve. „Allen Aspiraten hätten wir es gegönnt.“

Dabei trat Markus Wiedeler erst sehr spät an die Vogelstange – als schon alles entschieden schien, das hölzerne Federvieh bereits machtig Federn lassen musste. Dafür hatten „Nobody“ Olaf Hauben („Ich habe gar keinen Thron“) und Rainer Schulz gesorgt. Letzterer ist 25 Jahre im Verein und feierte am Montag seinen 30. Hochzeitstag. Zudem ist er der Papa von Anna Schulz, Kommandeurin der Damengarde. Hauben zweifelte immer mal wieder, als er über Kimme und Korn zielte: „Ich werde enterbt, wenn ich den Vogel abschieße.“ Jetzt erst recht, mag sich die Schwattjacke gedacht haben, rang anfangs in den ersten Reihen weiter kräftig mit, überließ dann aber Bianca Füchtenkötter, Antje Fischer (Neumitglied), Rainer Schulz und Markus Wiedeler das Feld. Punkt 17.30 Uhr fiel der letzte Rest des Vogels. Der Schütze: Dr. Markus Wiedeler, 52 Jahre alt, verheiratet mit Cäcilia (Cilly), die er auch zu seiner Königin erkor. Bereits im vergangenen Jahr hatte der gelernte Wirtschaftsinformatiker (Abteilungsleiter Fiducia gad Rechenzentrum der Volksbanken) in den vordersten Reihen mitgekämpft, doch blieb ihm das nötige Quäntchen Glück versagt. Der „Papa der Damengarde“, wie Wiedeler liebevoll genannt wird, hatte nach dem Königsschuss viele Hände zu schütteln.

Zum Thron gehören: Tanja und Sebastian Gaida, Veronika und Hermann Temme, Silvia Metker und Frank Wiedeler, Anja und Jürgen Schütte, Martina und Thomas Karle, Heike und Frank Büscher, Lisa und Thomas Dopheide, Heike und Michael Löbke.

Begonnen hatte der Schützenfestmontag mit dem Weckruf um sechs Uhr morgens. Für einige Schützen viel zu früh, denen der Kommersabend vom Sonntag noch in den Knochen steckte. Zur Parade um 10 Uhr auf dem Marktplatz waren dann aber alle Schützenformationen wieder (fast) vollzählig, meldete Kompanieführer Jürgen Schütte an den Kommandeur Markus Wiedeler, der hoch zu Ross und begleitet von seinen Adjutanten Hermann Temme und Thomas Krale die Parade abnahm. Wiedeler bedankte sich bei der morgens noch amtierenden Schützenkönigin Johanna Lehmkühler. 365 Tage im Jahr habe sie Werbung für den Bürgerschützenverein gemacht und sich im vergangenen Jahr mit dem Königsschuss einen Traum erfüllt. Die 19-Jährige ging als erste Frau, die den Vogel von der Stange holte, in die Geschichte des Bürgerschützenvereins von 1841 ein.

Stolz, aber auch nervös sei er. Das gestand der neue Schützenpräses Gerhard Leve während seiner Ansprache, die er in Ehrfurcht und Respekt vor seinen Vorgängern auf dem Marktplatz hielt: „Ich freue mich auf dieses neue Amt und ich weiß um die Verantwortung.“

Das letzte Jahr mit der ersten Schützenkönigin des Vereins, sei ein außergewöhnliches gewesen, betonte Leve. Der scheidenden Schützenkönigin Johanna und ihrem Prinzgemahl Dimitri Umanski rief er zu: „Ihr ward das belebende Element des Vereins: Zukunft mit Tradition und Jugend.“ Und der Präses dankte nicht zuletzt seinem Vorgänger, Ehrenpräses Hermann-Josef Vinke, der 18 Jahre das Amt innen hatte. Vinke gehört weiter zum großen Bürgerschützen-Vorstand: „Ein Platz in der Präses-Kutsche ist dir immer sicher.“ Als äußeres Zeichen erhielt Vinke die Präses-Ehrenkette, die zuletzt sein Vorgänger Josef (Semmi) Weppel getragen hatte.

Am Rande, fast unbemerkt, spielten die Schützen dem hölzernen Adler einen Streich. Sie steckten dem hölzernen Vogel bei der Parade eine brennende Zigarette in den Schnabel . . .