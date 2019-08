Königin zieht Losnummern

Cäcilia Wiedeler, Königin an der Seite des Schützenkönigs Dr. Markus Wiedeler , war am Tag nach dem Königsschuss ihres Mannes gut aufgelegt. Im Hotel Im Engel zog sie die Losnummern für die Gewinne aus der Tombola des Bürgerschützenvereins. Über einen Gutschein im Wert von 1000 Euro (gesponsert von der Sparkasse) darf sich der Besitzer der Losnummer 6220 freuen. Ein Fahrrad im Wert von 550 Euro aus dem Geschäfts Zweirad Dahlhues geht an die Losnummer 3744. Zehn Eintrittskarten für einen Bierabend im Engel im Wert von 425 Euro fällt auf die Losnummer 7639. Ein Solar-Magic-Heizstrahler aus dem Hause Assenmacher fällt auf die Losnummer 1903. Einen Gutschein von Optik Goebeler im Wert von 350 Euro geht an die Losnummer 2152. Malerarbeiten im Wert von 250 Euro aus dem Hause Witte hat der Besitzer der Losnummer 1712. Einen Tankgutschein aus dem Hause Heitmann im Wert von 250 Euro fällt auf die Losnummer 2738. 500 Kilometer mit einem Volvo aus dem Autohaus Leyers hat der Besitzer der Losnummer 634 gewonnen. Eine Bluetooth-Box im Wert von 180 Euro aus dem Hause HiFi-Treff geht an die Losnummer 7156. Einen Gartengrill im Wert von 160 Euro aus dem Hause Ahmerkamp hat der Besitzer der Losnummer 374 gewonnen. Der Kompakt-Staubsauger im Wert von 150 Euro aus dem Hause Goldmann geht an die Losnummer 1100. Einen Rundflug über das Münsterland im Wert von 125 Euro kommt aus dem Hause Komtax und geht an die Losnummer 7300. Über einen Bauschutt-Container (Amsbeck) darf sich der Besitzer der Losnummer 3081 freuen. Zweimal wechselt ein Stehtisch aus dem Hause Kreienbaum die Besitzer: Losnummer 3311 und 3198. Einen Gutschein über Schuhe der Firma Kavalkade fällt auf die Losnummer 5775.

Die Preise können am Freitagabend (18 - 20 Uhr) und am Samstagmorgen (10 - 12 Uhr) bei Porten-Leve (Freckenhorster Straße) abgeholt werden.