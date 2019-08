Flip-Flops für 1,99 Euro, Reisehandtücher für 1,77 Euro und Plastikweingläser für 36 Cent. Ein Koffer für zehn Euro, eine Lampe für zwölf Euro und ein T-Shirt für nur zwei Euro. Und die Heckenschere für 5,99 Euro. Das sind die extrem günstigen Angebote einer neuen Discounter-Kette, die gerade Deutschland erobert. Die niederländische Discounter-Kette „Action“ breitet sich derzeit rasend schnell in Deutschland aus. 34 000 Mitarbeiter, zwei Milliarden Euro Umsatz alleine in Deutschland. Jetzt kommt „Action“ auch nach Warendorf. In der ehemaligen Miller & Monroe -Filiale ist zurzeit jede Menge Action, haben die Handwerker das Sagen. Für die Eröffnung wird tatkräftig umgebaut. Wie der Vermieter gegenüber unserer Zeitung bestätigte, zieht ein „Action“-Markt auf die 800 Quadratmeter große Verkaufsfläche. Eröffnung soll in vier bis sechs

Wochen sein. Die niederländische Filialkette selbst ans Telefon zu bekommen ist schwierig, Filialen sind telefonisch nicht erreichbar, ein Kundenservice ist vorgeschaltet. „Anfragen bitte per Email in die Niederlande“, heißt es dort.

In Städten wie Bielefeld, Hiltrup, Hamm, Dortmund und Düsseldorf gibt es bereits „Action“-Märkte. Die von Warendorf aus nächste Filiale ist in Harsewinkel. Wer in den Laden kommt, sucht nicht, sondern findet. Das Überraschungsmoment gehört zum Erfolgskonzept, die Erwartung an Qualität und Nachhaltigkeit scheint dabei eher zweitrangig. Der Discounter bietet seinen Kunden laut Homepage mehr als 6000 verschiedene Produkte, hat aber kein festes Sortiment, es wechselt ständig aus den Sparten Dekoration, Haushalt, Körperpflege, Fashion, Sport, Heimtextilien, Essen, Trinken, Garten, Tierbedarf und Multimedia. Wöchentlich soll es 150 neue Produkte geben. Laut Homepage gibt es 1424 Filialen in Europa.