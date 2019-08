Der Weg zum Traumberuf

„Gefühlvoll abbremsen, die Straße ist vereist! Wenn Du hier zu heftig bremst, überholt Dich Dein Anhänger!“ Die Stimme hört Walid Mohammad zwar, aber er ist zu konzentriert, den schlingernden Lkw auf der Bergabfahrt in der Spur zu halten. Dauernd blockieren die Reifen, das ABS rattert, und durch den Schneefall sieht er die Scheinwerfer eines entgegenkommenden PKW auf sich zurasen. Ausweichen ist unmöglich. Kurz vor der engen Haarnadelkurve kommt sein Gelenkzug zum Stehen. „Dankeschön, sehr gut gemacht!“ klingt es aus dem unsichtbaren Lautsprecher über ihm. Das Licht geht an, und die Fahrt im LKW-Fahrsimulator ist beendet. Mohammad ist einer von 24 Migranten aus sechs Nationen, die in der Deula Westfalen-Lippe eine Qualifizierungsmaßnahme zum Berufskraftfahrer machen. Beauftragt wurde die Maßnahme vom Jobcenter Kreis Warendorf.

Walid Mohammad (43) kommt aus dem kurdischen Teil Syriens. Acht Monate lernt er schon in der Deula. Jeden Tag. Zuhause war er Polizist, hier in Deutschland sieht er seine Zukunft als Berufskraftfahrer.

„ Wenn Du hier zu heftig bremst, überholt Dich Dein Anhänger! " Die Stimme des Fahrsimulators

Fünf Monate bleiben ihm noch, bis er hoffentlich seine Abschlussprüfung besteht. Dabei ist die Deula-Fahrschule nur der kleinere Teil dessen, was auf die Männer aus Eritrea, Iran, Irak, Mali, Sudan und Syrien an Lernstoff zukommt. Sozialkompetenz und die Fähigkeit zum Umgang mit den oft schwierigen Arbeitsbedingungen sind gefragt. Die Männer sehen sich mit Dingen konfrontiert, die es da, wo sie herkommen, nicht gibt: vereiste Straßen zum Beispiel, Lkw-Kontrollen durch die Bundespolizei, komplizierte Ladungssicherungsvorschriften, Arbeits- und Lenkzeitregelungen. Mohammads Ziel ist die Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer zum Berufskraftfahrer EU. Unzählige Fragen kommen dabei auf ihn zu – natürlich in Deutsch. Lehrer Klaudius Freiwald betreut das Qualifizierungsprojekt. „Wir bereiten die Männer nicht nur berufsfachlich auf jede erdenkliche Situation vor. Sie müssen auch mit ihrem Chef sprechen können, mit dem Kunden, mit Kollegen und auch mit der Polizei.“

Die Fahrten im Simulator sind dabei nur ein Baustein. Um damit überhaupt arbeiten zu können, ist zunächst einmal die Schulung der Sprachkompetenz wichtig. Denn die kurzen, knappen Kommandos des Fahrlehrers müssen nicht nur in der Sekunde verstanden, sondern dann auch noch spontan umgesetzt werden. Sobald die Kommunikation gesichert ist, geht es aber auch hinters Lenkrad – in Pkw, Bullis und Lkw, zunächst nur auf dem großen Rangierhof der Deula. Das Jobcenter richtet sich mit dieser Maßnahme nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Obwohl der Schwerlastverkehr in der BRD immer weiter zunimmt, nimmt die Zahl der Berufskraftfahrer nämlich kontinuierlich ab.

„ Wir wollen marktgerecht qualifizieren. " Dr. Ansgar Seidel

Der dringend nötige Nachwuchs ist schwer zu bekommen, die Arbeit gilt als hart und stressig. Bei vielen männlichen Migranten ist der Beruf des „Truckers“ allerdings ein Traumjob. „Wir wollen marktgerecht qualifizieren“, so Dr. Ansgar Seidel, Leiter des Jobcenters. „Von den Speditionen wissen wir, dass sie SGB-II-Empfänger mit Fluchthintergrund gerne übernehmen, wenn wir für das notwendige Fachwissen zum Einstieg sorgen.“

Sozialdezernentin Brigitte Klausmeier hierzu: „Wer als Geflüchteter diese Qualifizierung durchläuft, hat allerbeste Chancen, mit einem ordentlichen Lohn auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen!“