Eine randalierende 16-jährige Jugendliche beschäftigte am Sonntagmorgen die Polizei in Warendorf und Münster sowie die Rufbereitschaft des Jugendamtes, des Ordnungsamtes und Rettungskräfte. Vorausgegangen waren mehrere Sachbeschädigungen in Warendorfs Innenstadt. In Tatortnähe, so die Polizei, sei der Teenager angetroffen und zunächst von der Polizei mit zur Wache genommen worden. Die einschlägig bekannte Jugendliche beleidigte die eingesetzten Beamten. Im Streifenwagen und auf der Wache leistete sie Widerstand und bespuckte die Beamten, das Fahrzeug und die Einrichtung der Wache. Bei einem Versuch, aus der Wache zu fliehen, riss sie einen Beamten zu Boden, der dadurch leicht verletzt wurde.

Da die junge Frau derzeit keine feste Bleibe hat und Bezugspersonen nicht erreichbar waren, wurde die Rufbereitschaft des Jugendamtes hinzugezogen. Auch die Bereitschaft des Ordnungsamtes, ein Rettungswagen und ein Notarzt mussten anrücken, da der Zustand und das Verhalten des Mädchens auf die Einnahme von Drogen schließen ließ und über eine fachgerechte Unterbringung entschieden werden musste.

Gegen ihren Willen wurde die Jugendliche schließlich in ein Krankenhaus in Münster eingewiesen, wo sie von der dortigen Polizei bewacht wird, bis sie entweder entlassen oder einer Fachklinik überstellt werden kann.

Wegen der Straftaten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.