Da sind sie also: die fünf Namensvorschläge, über die die Warendorfer jetzt für ihr Freibad entscheiden sollen. Ab sofort hat jeder Bürger die Möglichkeit, seinen Favoriten zu benennen. Am 15. September, dem letzten Tag der Saison im 60. Geburtstagsjahr des Freiluft-Schwimmparks, wird dann die endgültige Entscheidung der Jury bekannt gegeben. Bis zum 8. September läuft jetzt die Abstimmung.

Der Auswahl für die letzten Fünf lag ein Prüfraster zugrunde. Stellt der vorgeschlagene Name genug Bezug zu Warendorf her? Zur Lage des Bades? Zur Einzigartigkeit? Ist der Vorschlag kurz genug – und sympathisch? Zudem muss er auch noch schützbar sein.

Das haben die folgenden Einfälle nach stadtwerke-interner Prüfung gemeinsam (s. Kasten „die Top 5“): „Die Emsinsel“, „Emsseeperle“, „Amüsia“ (Zusammensetzung aus Amisia, lateinisch für Ems und Amüsieren), „Bürgerbad Warendorf“ und „Nepomuk“ (Schutzpatron des Wassers und der Brücken).

Abstimmung ab sofort

Um möglichst viele Warendorfer für den Wettbewerb mit seinen attraktiven Sachpreis-Prämien zur Teilnahme zu mobilisieren, wollen die Stadtwerke in der Zeit bis zum 8. September ordentlich für das Projekt werben. So gibt es zum Beispiel während der drei Pferdenacht-Tage Aufsteller und Teilnahmekarten.

Die Bekanntgabe der Gewinner, mithin also auch des Namensgebers von Warendorfs Freibad, wird am 15. September während eines überschaubaren Rahmenprogramms im Bad selbst erfolgen. Unter dem Motto „Wir verabschieden den Sommer“ ist an diesem Tag der Eintritt frei, und während sich die kleineren Gäste bei leiser Musik auf der Hüpfburg beschäftigen, will das Team der Stadtwerke und des Bades mit den Gästen ins Gespräche kommen. Was war gut in der zu Ende gegangenen Saison, was könnte man in der nächsten besser machen?