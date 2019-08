Mehr Stehtische beim Oktoberfest

Mit seinen in den Roman „Christus kam nur bis Eboli“ fließenden Erinnerungen hat der italienische Arzt und Schriftsteller Carlo Levi den unter seinerzeit katastrophalen Bedingungen lebenden Bewohnern Materas, Hauptstadt der Provinz Basilikata, 1945 ein literarisches Denkmal gesetzt. Inzwischen sind Basilicata und Matera angesagte Urlaubsziele. Die einst gottverlassene Provinzhauptstadt ist in diesem Jahr sogar Kulturhauptstadt.

Während des Freckenhorster Herbstes, am 11. Oktober, soll sie den Besuchern des Varieté- und Genießerabends (Einlass ab 18.30 Uhr, Begrüßung um 19.30 Uhr) im Festzelt an der Industriestraße nähergebracht werden. Wie genau, vermochte Jürgen Quante, der als Vorstandsmitglied der Freckenhorster Werbegemeinschaft das Varieté-Programm organisiert, während eines Pressegesprächs am Dienstagabend allerdings noch nicht zu sagen. Fest steht aber, dass auch in Zukunft die Kulturhauptstädte Europas während des Genießerabends auch kulinarisch in den Fokus rücken werden.

Folgerichtig bringen Festwirt Frank Strohbücker und sein Team in diesem Jahr neben einem deutschen auch ein italienisches Menü auf den Tisch. Für das Amuse-Gueule zeichnet der Entertainer und Zauberer Michael Schmitz-Backes verantwortlich, der sein neues Programm „Witz & Wunder im Pullunder“ präsentiert und die Moderation übernimmt.

Zwischen den einzelnen Gängen wird allerlei für die Sinne geboten. Till Schleinitz alias TJ Wheels aus Berlin zeigt eine Kombination aus Jonglage und Rollschuhfahren auf einer Mini-Halfpipe. Carina Crone (Krogbäumker), das Powergirl aus Freckenhorst, wird an diesem Abend mal nicht auf Mallorca, sondern in ihrer Heimatstadt Hits wie „Es eskaliert eh“ oder „Malle oder ich“ singen. Abgerundet wird das kurzweilige Programm durch Ingrid Kühne. Die erfolgreiche Comedienne, die häufig im Fernsehen zu sehen ist, gastiert mit ihrem 45-minütigen Soloprogramm „Okay – Mein Fehler“. Dass die Tickets für diesen Abend zu einem ausgesprochen günstigen Preis (25 Euro im Vorverkauf, 27,50 Euro an der Abendkasse) erhältlich sind, ist den Sponsoren, der Vereinigten Volksbank Münster, und der Firma Niehoff Sitzmöbel, zu verdanken. Der Vorverkauf startet am 1. September, 11 bis 13 Uhr, vor der Gärtnerei Murrenhoff. Ab 2. September läuft er bei der Provinzial-Versicherung Nölker & Saadeh (montags bis freitags, 8 bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr).

Auf veränderte Ausgeh-und Feier-Gewohnheiten reagiert Festwirt Frank Strobücker bei der Gestaltung des „Freckenhorster Oktoberfestes “, das am Samstag, 12. Oktober ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) gefeiert wird. „Das Publikum wird immer jünger“, hat er festgestellt und kündigt daher Änderungen bei der Bestuhlung an.

Weil es viele junge Besucher an die Stehtische und die Theke ziehe, werde die Anzahl der Sitzplätze zugunsten von deutlich mehr Stehplätzen auf 560 begrenzt. Neu ist auch die Band. Strohbücker hat die „Hüttenkracher“ verpflichtet, die bis 1.30 Uhr für Stimmung sorgen sollen. Eintrittskarten für das Oktoberfest „Wir machen das Maß voll“ gibt es im Vorverkauf ab Sonntag, 1. September, 11 bis 13 Uhr vor der Gärtnerei Murrenhoff und ab Montag, 2. September, in der Bäckerei Murrenhoff, Warendorfer Straße 39, ✆ 41 20. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro pro Person. Buchbar sind auch ganze Bierzelttische (zehn Plätze) für 130 Euro.

Bayerisch geht es auch am Sonntag, 13. Oktober, beim traditionellen Frühschoppen (Einlass ab 10.30 Uhr) mit Freibier, Blasmusik (es spielt der Freckenhorster Orchesterverein) und blauweißen Wettspielen zu.

Eine weitere Säule des Freckenhorster Herbstes ist die Trödelmeile. Sie sei, so Horst Pawlowski, Geschäftsführender Vorsitzender der Werbegemeinschaft, die „Keimzelle“ der traditionsreichen Veranstaltung. 700 Stände werden am Samstag, 9 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 10 bis 18 Uhr, die Straßen der Stiftsstadt säumen. Schon während des Fassanstichs (Samstag, 11 Uhr, DRK-Stand, Gänsestraße, Ecke Grönings Weg) gibt es gute Musik, wenn der Orchesterverein aufspielt. Für den guten Ton sorgen ferner der Berittene Fanfarenzug, der Spielmannszug Freckenhorst und die Jagdhornbläser.

Zauberclown Pichel, Stelzenläuferin Aurora und „Le Gendarme Francois Cruchot“ (Sonntag, 11 bis 15 Uhr) werden auf der Trödelmeile ebenso für Kurzweil sorgen wie Aktionen der teilnehmenden Vereine. Auf der Industriestraße findet zudem erneut eine kleine Gewerbeschau statt.

Für die Neuauflage der Highland Games an der Dechaneistraße nimmt Andrea Sievert unter andr.sievert@gmail.com oder unter ✆ 01 76 / 24 85 69 53 oder ✆ 0 25 81 / 92 87 85 noch Anmeldungen interessierter Teams (= mindestens fünf Spieler plus zwei Reservisten) entgegen.

Attraktiver Abschluss der Kirmes auf dem Stiftsmarkt (Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr) wird am Montag (15 bis 21 Uhr) der Familientag sein. Während der Happy Hour gibt es vergünstigte Angebote an allen Fahrgeschäften. Besondere Highlights werden die Auftritte von Clown Püppi (15, 16 und 16.45 Uhr), das Kinderschminken (ab 15 Uhr) und der Schießwettbewerb „Wilde Jagd“ an Lönnes Schießwagen sein.