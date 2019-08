Zum Menü gibt‘s diesmal Comedy

Mit seinen in den Roman „Christus kam nur bis Eboli“ fließenden Erinnerungen hat der italienische Arzt und Schriftsteller Carlo Levi den unter seinerzeit katastrophalen Bedingungen lebenden Bewohnern Materas, Hauptstadt der Provinz Basilikata, 1945 ein literarisches Denkmal gesetzt. Inzwischen sind Basilicata und Matera angesagte Urlaubsziele. Die einst gottverlassene Provinzhauptstadt ist in diesem Jahr sogar Kulturhauptstadt.

Während des Freckenhorster Herbstes, am 11. Oktober, soll sie den Besuchern des Varieté- und Genießerabends (Einlass ab 18.30 Uhr, Begrüßung um 19.30 Uhr) im Festzelt an der Industriestraße nähergebracht werden. Wie genau, vermochte Jürgen Quante, der als Vorstandsmitglied der Freckenhorster Werbegemeinschaft das Varieté-Programm organisiert, während eines Pressegesprächs am Dienstagabend allerdings noch nicht zu sagen. Fest steht aber, dass auch in Zukunft die Kulturhauptstädte Europas während des Genießerabends auch kulinarisch in den Fokus rücken werden.

Folgerichtig bringen Festwirt Frank Strohbücker und sein Team in diesem Jahr neben einem deutschen auch ein italienisches Menü auf den Tisch. Für das Amuse-Gueule zeichnet der Entertainer und Zauberer Michael Schmitz-Backes verantwortlich, der sein neues Programm „Witz & Wunder im Pullunder“ präsentiert und die Moderation übernimmt. Zwischen den Gängen wird allerlei für die Sinne geboten. Till Schleinitz alias TJ Wheels aus Berlin zeigt eine Kombination aus Jonglage und Rollschuhfahren auf einer Mini-Halfpipe. Carina Crone (Krogbäumker), das Powergirl aus Freckenhorst, wird an diesem Abend mal nicht auf Mallorca, sondern in ihrer Heimatstadt Hits wie „Es eskaliert eh“ oder „Malle oder ich“ singen. Abgerundet wird das kurzweilige Programm durch Ingrid Kühne. Die erfolgreiche Comedienne, die häufig im Fernsehen zu sehen ist, gastiert mit ihrem 45-minütigen Soloprogramm „Okay – Mein Fehler“. Dass die Tickets für diesen Abend zu einem ausgesprochen günstigen Preis (25 Euro im Vorverkauf, 27,50 Euro an der Abendkasse) erhältlich sind, ist den Sponsoren, der Vereinigten Volksbank Münster, und der Firma Niehoff Sitzmöbel, zu verdanken. Der Vorverkauf startet am 1. September, 11 bis 13 Uhr, vor der Gärtnerei Murrenhoff. Ab 2. September läuft er bei der Provinzial-Versicherung Nölker & Saadeh (montags bis freitags, 8 bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr).