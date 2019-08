Zum ersten Mal auch Poetry Slam

Die Sommerferien sind zu Ende und nicht nur Schüler drücken wieder die Schulbank. Auch die Volkshochschule (VHS) hat ihr neues Programm für das Jahr 2019/2020 bekannt gegeben. Insgesamt bietet die VHS über 600 Kurse aus sieben unterschiedlichen Fachbereichen an. Mehr als die Hälfte sind im Feld Sprachen und Integration angesiedelt. Der Top-Kurs: Englisch.

„Wir setzen auf vier Schwerpunkte: Integration, demographischer Wandel, Digitalisierung und die Stärkung der Demokratiefähigkeit des Einzelnen“, erklärte Rolf Zurbrüggen, Leiter der VHS.

Wie jedes Jahr besteht das Programm aus altbewährten Bausteinen und neuen beziehungsweise aktuellen Kursen und Veranstaltungen. Alexandra Möllers, Fachbereichsleitung Gesundheit, freute sich, in Kooperation mit dem Josephs-Hospital erneut in Everswinkel und in Telgte Gesundheitswochen anbieten zu können. Auch im Bereich Kultur bietet die VHS einen bunten Strauß an Möglichkeiten. „ Christian Heeck gehört zum festen Bestandteil vom Programm“, merkte Frank Büning , Fachbereichsleiter Kultur, schmunzelnd an. Heeck hält in diesem Jahr Vorträge über Rembrandt und Van Gogh. Ebenfalls beliebt ist die Theaterwerkstatt, ein Angebot in Kooperation mit dem Theater am Wall.

Ganz neu ist eine Zusammenarbeit dem landwirtschaftlichen Kreisverband, innerhalb derer es zwei Fachvorträge geben wird. Zum ersten Mal wird auch ein Golfkurs und ein Kurs für einen Segelbootführerschein angeboten. Im kreativen Bereich steht zum ersten Mal ein Poetry-Slam-Kurs auf dem Plan. Auf die Nachfrage, ob sich ein Bereich stark entwickelt, konnte Büning gleich zwei nennen: Fotografie und Smartphone. Insgesamt ist das VHS-Team wieder zufrieden mit dem breiten Portfolio, das auch im diesjährigen Programm angeboten werden kann.

Semesterstart am 16. September

Offizieller Semesterstart ist der 16. September. Als besonderer Auftakt findet am 20. September die „Lange Nacht der Volkshochschule“ statt. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschule in Deutschland öffnet die VHS um 19 Uhr ihre Pforten und gibt einen Einblick in die Kursangebote. Umrahmt wird die Veranstaltung durch Musik und Comedy-Beiträge, unter anderm von Thomas Philipzen, Mitglied der Gruppe „Storno“. Eine Woche später steht ein weiteres außergewöhnliches Event auf dem Programm. Die VHS konnte Golineh Atai als Referentin gewinnen. Sie präsentiert ihr Buch „Warum Russland so anders ist“, das erst im Juli erschien.

Diese und viele weitere Veranstaltungen sind im Programm zu finden. Es liegt in der VHS, der Volksbank, der Sparkasse und in der Stadtverwaltung aus und können kostenfrei mitgenommen werden.