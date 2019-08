Die Stadtverwaltung nimmt das Thema Windenergie wieder auf die Tagesordnung. Im Oktober soll ein Planungsbüro sich an eine sogenannte Potenzialflächen-Analyse begeben. Anlass: Es gibt laut der für den nächsten Umweltausschuss verfassten Verwaltungsvorlage „mehrere Anfragen zu Errichtung sogenannter Bürgerwindparks“. Das bringt Bewegung in das zuletzt 2014 ausführlicher behandelte Thema.

Die Stadt muss etwas tun, denn: „Weder die Begrenzung der Anlagenhöhe, noch die ausgewiesenen Konzentrationsflächen entsprechen den aktuellen Anforderungen an eine Planung zur Steuerung der Nutzung von Windenergie.“ Um die Nutzung von Windenergie im Stadtgebiet auch in Zukunft planerisch zu steuern, sei eine neue Planung der Stadt Warendorf erforderlich, heißt es in der Vorlage: „In Anbetracht der veralteten Regelungen im Flächennutzungsplan 2010 ist eine Änderung der Darstellungen und Einschränkungen des Flächennutzungsplanes angemessen.“

Bisherige Regelungen sind veraltet

Mit dem jetzt im Juli beschlossenen nordhrein-westfälischen Landesentwicklungsplan kam die neue Abstandsregelung von 1500 Metern zu Allgemeinen Siedlungsbereichen und Wohnbauflächen. Dieser Abstand sei unter der Prämisse zu berücksichtigen, „dass die örtlichen Gegebenheiten diesen Abstand ermöglichen und der Windenergie dennoch substanziell Raum gegeben werden“ könne. Der Vorsorgeabstand sei als Grundsatz formuliert und unterliege der Abwägung der Stadt Warendorf im Rahmen einer neuen kommunalen Planung.

Ein Fachbüro solle nun einen Kriterienkatalog erstellen. Nach dessen Erarbeitung würde dieser in einem ersten Schritt mit dem Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss als zuständigem Gremium des Rates auf Grundlage einer Beschlussvorlage abgestimmt. Die dann folgende Potenzialflächenanalyse wird Grundlage des Bauleitplanverfahrens.