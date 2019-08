„Ich freue mich auf Warendorf“

Mal Rockabilly, mal Pop, mal ernst, mal stimmungsvoll, erst auf Englisch, jetzt auf Deutsch - wie schaffen Sie es sich immer neu zu erfinden?

Sasha: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir das eigentlich nie groß vornehme. Das passiert meistens einfach und ich entscheide dann aus dem Bauch heraus. Ich bin sehr froh darüber, so viele Facetten von mir zeigen zu dürfen. Es ist sehr bereichernd für mich, ab und an mal was anderes auszuprobieren.

Sie haben über 20 Jahre Bühnenerfahrung, haben viel ausprobiert. Bereuen Sie einige Schritte in ihrer Karriere oder würden Sie alles genauso wieder machen?

Sasha: Mit dem Wissen von heute, würde ich bestimmt einiges anders entscheiden. Allerdings wäre dann auch einiges nicht so, wie es heute ist und das wäre vielleicht dann auch schade. Es kommt, wie es kommt. Für mich wird es eh immer wichtiger sein, im Hier und Jetzt zu leben und nicht so viel darüber nachzudenken, was war.

Für zwei Jahre saßen Sie in der Jury von „The Voice Kids“ - war es Ihnen wichtig ihre Erfahrung weiterzugeben oder was hat Sie am meisten zur Teilnahme an der Show bewogen?

Sasha: Bei „The Voice Kids“ habe ich vor allem mitgemacht, um selbst diese Erfahrung zu machen, mit Kindern zu arbeiten. Es war wirklich wunderbar zu sehen, wie ursprünglich die jüngeren und unglaublich talentierten Menschen mit dem Thema Musik umgehen .Das hat auch mir extrem viel gegeben. Und jetzt bei „The Voice Senior“ ist es so schön zu sehen, wie viel Lebenserfahrung, Werte und Erfahrung auf der Bühne steht, da kann ich noch von lernen.

2014 nahmen Sie an einer anderen Show, der ersten Staffel von „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ teil, ihre Songs wurden zum Beispiel von Sarah Connor, Andreas Gabalier oder Xavier Naidoo gesungen. Außerdem haben Sie schon einige Duette mit Musikerinnen wie Nena oder Maria Mena veröffentlicht. Mit welchem Künstler würden Sie gerne mal zusammenarbeiten, wenn Sie es sich aussuchen dürften?

Sasha: Leider ist es so, dass die meisten Musiker, die ich verehre, leider schon nicht mehr unter uns weilen - außer mit ihrer Musik natürlich! Mit Elvis oder Prince hätte ich gerne mal gesungen. Allerdings bin ich generell sehr offen für Kollaborationen und hoffe sehr, dass sich in der nächsten Zeit mal wieder was ergibt.

Sie waren auch schon des Öfteren in Kino- oder Fernsehfilmen zu sehen. Wenn Sie irgendwo ihren Beruf angeben müssen, bleiben Sie dann bei Sänger oder wird auch immer der Job des Schauspielers erwähnt?

Sasha: Schauspieler würde ich mich nie nennen, dafür habe ich viel zu viel Respekt vor dem Beruf und den Menschen, die ihn gelernt haben und tatsächlich ausüben. Allerdings sind diese Künste ja eng miteinander verwoben. So singen sehr viele Schauspieler gerne und ich schauspielere halt ab und an mal – allerdings immer meinen bescheidenen Fähigkeiten angemessen.

Bambi, Echo, Goldene Kamera - Sie haben in Deutschland fast alles gewonnen. Was bedeuten Ihnen solche Preise?

Sasha: Preise sind toll und ich bin sehr stolz auf jeden einzelnen. Ich habe sie bislang aber nie großartig zur Schau gestellt, weil mir das wiederum ein wenig unangenehm war. Seit neuestem stehen sie fast alle im Büro meiner Frau, die ja auch mein Management macht. Da stehen sie ziemlich gut, finde ich.

Ihre aktuelle Tour und das Album heißen Schlüsselkind und Sie sind im vergangenen Jahr Vater geworden. Wird ihr Kind ein Schlüsselkind? Der Begriff lässt sich ja auch unterschiedlich interpretieren, was bedeutet der für Sie?

Sasha: Ich war Schlüsselkind und es war unterm Strich nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört. Mein Sohn wird aber sehr wahrscheinlich trotzdem drum herum kommen, ein Schlüsselkind zu werden – zumindest im ursprünglichen Sinn. Im übertragenen Sinn ist er jetzt schon eines, denn für meine Frau und mich ist er das Beste, was uns hätte passieren können. Dementsprechend spielt er eine Schlüsselrolle in unserm Leben und ist somit unser Schlüsselkind.

Für ihre aktuelle Tour kommen Sie am 14. September auch ins Münsterland, genauer gesagt nach Warendorf. Worauf dürfen sich die Fans und Besucher freuen?

Sasha: Ich freue mich auf Warendorf. Ist ja unweit meiner alten Heimat (Anm. der Redaktion: Soest) und in Münster habe ich zur Studentenzeit meiner Freunde sehr viel Zeit verbracht! Wir werden einen schönen Mix aus Songs vom neuen deutschen Album Schlüsselkind spielen, aber auch aus den vollen letzten 20 Jahren Sasha schöpfen. Wir versuchen, immer von Sekunde eins an, gute Laune und Stimmung zu verbreiten. Bis jetzt ist es uns gelungen, also Warendorf kann kommen,beziehungsweise wir nach Warendorf.