„Was können wir tun, um eine Bebauung auf der Emsinsel zu verhindern?“ Das werden Heimatverein und Arbeitskreis Emsinsel nach eigenen Angaben immer öfter von besorgten Bürgern gefragt. Die Emsinsel sei die grüne Lunge der Stadt. Wo jetzt eine Indus­trieruine steht, wollen sie den Parkbereich sinnvoll erweiter, es solle keine „Betonwüste“ entstehen. Warendorf dürfe nicht „kaputtgebaut“ werden: „Wir wollen kein neues Baugebiet in unserem Emspark!“

Alte Bäume dürften nicht gefällt werden, sondern es müssten viele neue Bäume angepflanzt werden – mit den positiven Auswirkungen auf das Kleinklima in der Stadt – insbesondere, wenn es wärmer werden sollte. In einem Schreiben kündigen die beiden Vereinigungen nun Mahnwachen an „Wir haben den Eindruck, dass die von uns gewählten Politiker all diese schon lange bekannten Argumente nicht bedenken. Vielmehr scheinen sie den Wünsche des Investors nach einer verdichteten, drei- bis vierstöckigen Bebauung nachkommen zu wollen.“

Am kommenden Donnerstag, 5. September, findet um 17 Uhr im Rathaus die nächste Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses statt. Dieser Ausschuss entscheidet maßgeblich über die Planung auf der Emsinsel.

„Mit einer Mahnwache für den Emsseepark wollen wir um 16.30 Uhr vor dem Rathaus den Ratsmitgliedern unsere Wünsche deutlich machen“, schreiben die Initiatoren weiter.

Heimatverein und Arbeitskreis Emsinsel laden alle Bürger ein, „mit uns für den Erhalt unseres wunderschönen Emsparks und für die Wiederherstellung der Emsaue zu kämpfen.“

Weitere Mahnwachen sind geplant für Montag, 9. September, um 16.30 Uhr vor der Hauptausschuss-Sitzung und Donnerstag, 19. September ebenfalls um 16.30 Uhr vor der Ratssitzung.