Erinnerung an Opfer der NS-Euthanasie

80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges fehlt immer noch die Aufarbeitung der Geschichte und des Leidensweges zahlreicher Opfer des Nationalsozialismus. Die Volkshochschule Warendorf will das ändern. Sie schlägt aktiv ein neues Kapitel der Erinnerungskultur in Warendorf auf: Eine Forscher-Werkstatt unter der Leitung von Matthias M. Ester M.A. (Geschichts-Kontor Münster) recherchiert die Schicksale von rund 15 Warendorfern, die im Nationalsozialismus Opfer der Euthanasie geworden sind:

„Die staatlich gesteuerte und planvolle Ermordung sogenannter „lebensunwerter“ Kinder, Frauen und Männer war zentraler Bestandteil der Ideologie und der Politik der Nationalsozialisten“, heißt es in der Pressemitteilung. Die als „minderwertig“ erachteten Patienten hatten keinen Platz in der „Volksgemeinschaft“ und fielen der „Ausmerze“ anheim.

Die Wege dieser Menschen führten 1940/41 im Rahmen der „Euthanasie-Aktion T4“ von den psychiatrischen Pflege- und Heilanstalten in sechs spezielle Tötungsanstalten, die das Morden mittels Gas entwickelten.

Stolperstein an der Gerichtsfuhlke 8 in Warendorf.

Der öffentliche Protest gegen die „Aktion T4“ im Sommer 1941 beendete das „Euthanasie“-Programm nicht, vielmehr ging die Vernichtung bis zum Kriegsende 1945 weiter – weitgehend unauffällig und im Geheimen.

Die Tötungen erfolgten nun durch „Hungersterben“, durch Nahrungsentzug, Mangelversorgung und gezielte Fehlmedikation. Schätzungsweise 210 000 Kranke und Behinderte fielen den nationalsozialistischen „Euthanasie“-Verbrechen zum Opfer.

Der Anfang der „Euthanasie-Aktion T4“ stand zudem in unmittelbarer Verbindung mit dem Menschheitsverbrechen der Shoah. Jüdische Patienten waren doppelt gefährdet: im biologistisch-eugenischen Kontext als psychisch Kranke und geistig Behinderte und im rassistischen Kontext als Juden.

Jüdische Anstaltspatienten waren in der „Erprobungsphase“ des Gasmordes in den Tötungsanstalten die ersten Euthanasie-Opfer – und somit auch die ersten Opfer des industriellen Gasmordes an den europäischen Juden. Die Technik des Gasmordes wanderte dann von den T4-Tötungsanstalten in die Vernichtungslager im besetzten Polen.

Die Warendorfer Schicksale sind mit Namen verbunden. Ein Euthanasie-Opfer ist Juliane Samuel, eine jüdische Anstaltspatientin. Sie wurde 1923 geboren und 1938 in die Heilanstalt Gütersloh eingewiesen, „verlegt“ am 21. September 1940 in die Sammelanstalt Wunstorf bei Hannover, deportiert am 27. September 1940 in die Tötungsanstalt Brandenburg an der Havel, ermordet am gleichen Tag in der „Erprobungsphase“ der „Aktion T4“ – im Alter von gerader einmal 17 Jahren,

Die Forscher-Werkstatt recherchiert die Biografien und Schicksale der Warendorfer „Euthanasie“-Opfer, fragt nach den Tätern, ihren Professionen und Institutionen und sucht nach Spuren des Protests und Widerstands gegen die „Euthanasie“-Politik in der Region.

Der Blick weitet sich von der Ereignisgeschichte vor 1945 auf die Gedenkkultur nach 1945: Was erinnert im öffentlichen Raum an diese vergessenen Opfer des Nationalsozialismus, in ihrer Heimat und in den Anstalten?

Die Teilnehmer können selbstständig Recherchen vornehmen und werden dabei von der Forscher-Werkstatt mit Rat und Tat begleitet. Einschlägige Archive werden aufgesucht und lokale und regionale Experten berichten von ihren Forschungs-Erfahrungen.

Am Anfang steht eine Exkursion zum LWL-Klinikum Gütersloh, um die Wanderausstellung „erfasst, verfolgt, vernichtet. Kranke und behinderte Menschen im Nationalsozialismus“ zu besuchen und die Gedenkstätte für die „Euthanasie“-Opfer zu erkunden.

Die Ergebnisse der Recherchen werden dokumentiert und fließen ein in die Erinnerungsinitiativen vor Ort, zum Beispiel bei zukünftigen Stolperstein-Verlegungen.