Warendorf -

Die Kinder stehen im Mittelpunkt eines großen Festes – zum Weltkindertag am 22. September ab 14.30 Uhr am Emssee in Warendorf: mit jeder Menge Spiel, Spaß und leckerer Verpflegung. Und es geht vor allem auch um die Rechte der Kinder, in der Gesellschaft und im Alltag. Der Eintritt ist frei.