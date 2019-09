Eine Maschine der Polizei-Hubschrauberstaffel Dortmund hat am Montagnachmittag eine Zeit lang das Zentrum die Kernstadt überflogen. Das Ausländeramt hatte die Polizei um Unterstützung bei der Suche nach dem 27-Jährigen gebeten. Er sollte von Mitarbeitern Behörde zum Flughafen gebracht und abgeschoben werden.

An der Unterkunft im Warendorfer Ostbezirk gelang dem allein lebenden Mann die Flucht in ein nahes Maisfeld. Die Fahndung der Polizei, die auch mit starken Kräften am Boden suchte, blieb ergebnislos.