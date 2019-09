Schon mit 13 Jahren hat Kersting das erste Mal Fliesen verlegt – es liegt ihm im Blut. Sein Großvater Helmut hat vor einigen Jahrzehnten die „Kersting GmbH“ gegründet, Vater Frank stieg mit in die Firma ein. „Mir wurde das Fliesenlegen also vererbt“, erzählt der 22-jährige Warendorfer, der vor drei Jahren sein Abitur am Mariengymnasium gemacht hat.