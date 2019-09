„Es ist durchaus zum Hobby geworden, sich gegen die Polizei aufzulehnen.“ Im Sozialausschuss wurde es bei Jens Mickes Vortrag am Donnerstag still. Job des Sozialarbeiters ist die „zugehende Sozialarbeit“. Die ist genau so zu verstehen: Micke geht dahin, wo Jugendliche und Heranwachsende, die sich nicht in Jugendzentren aufhalten, sich treffen. Und Probleme machen. Aggressiv sind. Wie zuletzt vor den Ferien am HOT und im Emsseepark.

Um die 20 dieser jungen Leute – zwischen 16 und um die 20 Jahre alt – treffen sich da. Drei Viertel von ihnen sind Jungs. Viele haben Probleme zu Hause, falls sie dort nicht schon rausgeflogen sind. Es gebe aber auch welche aus „wohlbehütetem Haus“, wie Jens Micke erklärte.

Ein überwiegend männliches Phänomen

Insofern deckt sich das mit den Aussagen der Polizei gegenüber den WN unmittelbar nach den Übergriffen auf Beamte. Dabei waren sie bespuckt, angepöbelt oder auch geschubst worden, wie berichtet.

Generell, das war an Mickes Schilderung neu, gebe es weniger solcher Zwischenfälle. Da die Polizeieinsätze aber „enorm“ zugenommen haben, wären sie den Menschen präsenter.

Das überdurchschnittlich aggressive Verhalten mancher, vor allem der Rapper-Szene zuzurechnenden Cliquenmitglieder habe mit „fame“ (Ruhm) zu tun: Polizeibeamte anzupöbeln, sei heute eine Form des Imponiergehabes. Das passe zu den Texten mancher Deutschrapper mit ihren sexistischen, Autorität ablehnenden Botschaften. Das beschreibe den sogenannten „Systemsprenger“. Es sei zwar nur ein kleiner Teil, der „teilweise extrem heftig aufgetreten“ sei, so Jens Micke. Das erkläre sich teils durch Alkohol- und Drogeneinfluss. Auch bei intensiver Ansprache durch ihn seien sie aber teils nicht mehr zu erreichen; einige sitzen bereits in Haft, einige werden es wohl länger tun. Zumal auch „schwere Straftaten“ im Raum stehen.

An einige kommt man einfach nicht heran

Stadtjugendpfleger Ansgar Westmark kündigte für kommende Woche ein Treffen mit verschiedenen Behördenvertretern an, in dem es um die weitere Arbeit gehe. Für die nächste Zeit solle die zugehende Jugendarbeit personell verstärkt werden. Im Grunde, das hatte Jens Micke gesagt, helfe aber nur das Angebot, zu reden. „Es gibt ein paar, die schon einen Schritt weiter sind, zugeben, ,Ja, ich hab früher viel Mist gebaut‘.“ Aber das dauere.