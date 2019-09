Ab der nächsten Saison heißt das Freibad „Bürgerbad Emsinsel“. Das gab Sonntagmorgen, am letzten Saisontag im Jubiläumsjahr 2019, Stadtwerke-Geschäftsführer Urs Reitis bekannt. Die Marke ist eine Zusammenfügung aus den beiden Top-Kandidaten am Ende des Namensfindungsprozesses. Dabei lag zum Schluss „Die Emsinsel“ mit 145 Nennungen knapp vor „Bürgerbad Warendorf“ (134). Der Name, da war sich Urs Reitis sicher, „wird sicher schnell Akzeptanz finden“.

Roland Gierhake vom Förderverein Bürgerbad Warendorf e.V. war ganz Reitis‘ Meinung: Der Name stelle eine „schöne Verbindung“ zwischen Zweck des Bades und dem bürgerschaftlichen Engagement dar, das der Stadtwerke-Chef ausdrücklich gelobt hatte.

Insgesamt hatten in dem zweistufigen Wettbewerb von Mai bis Juli und Ende August bis Anfang September rund 3800 Teilnehmer mitgemacht. Am Ende standen die fünf Finalisten „Die Emsinsel“, „Bürgerbad Warendorf“, „Emsseeperle“, „Nepomuk“ und „Amüsia“ zur Wahl. Auf den letzten in der Reihe entfielen beim online-Voting in den WN gerade mal sieben Prozent. Knapp drei Viertel der Voten kamen per Stimmzettel zusammen, ein gutes Drittel per E-Mail.

Den Hauptpreis, ein nach eigenen Wünschen frei zusammenstellbares „Warendorf“-Fahrrad von der Firma Niehues, gewann Timo Gerdener – beziehungsweise seine Frau, die tatsächlich auch eins brauche, wie Gerdener bei der Entgegennahme erzählte. Zusammen überreichte Urs Reitis 14 Wettbewerbsteilnehmern Sach- und Gutscheinpreise, die verschiedene Sponsoren zur Verfügung gestellt hatten.