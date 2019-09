Wie aus einer Laus ein Elefant wird

„Junkie-Hölle“ am Warendorfer Bahnhof? Ein Foto in der Facebook-Gruppe „Du bist Warendorf, wenn . . .“ sorgt für Aufregung. Zerrissene Zeitungen, Müllhaufen, Essensreste, ein verdrecktes Kissen und ein Drogenbesteck in einer Bahnhofstoilette. Schnell folgern die Facebook-Nutzer: das ist in Warendorf. Und: dort haust ein Obdachloser. Kommentare mit Schuldzuweisungen lassen nicht lange auf sich warten: „HaHa witzig. Das Ordnungsamt macht seine Sache ja richtig gut.“ Oder: „Das sieht aus wie in Dresden 45.“ Und: „Das ist schon lange keine Toilette mehr, sondern eine Junkie-Hölle. Unfassbar, was aus der geworden ist. Da lebt wohl schon länger jemand drin. Wäre vielleicht angebracht, dort mal öfter nachzuschauen.“

Der Urheber des Posts lässt anfangs offen, um welche Toilette es sich handelt, lüftet wenige Tage später aber das Geheimnis und stellt in der Warendorfer Facebook-Gruppe klar: „Dies sollte nur ein Experiment meinerseits sein, um zu sehen, wie schnell in solchen Gruppen mit „Mist“ um sich geworfen wird, ohne das Geringste zu wissen. Es wird quasi flächendeckend alles und jeder zum Sündenbock gemacht. Ich bin ehemaliger Warendorfer und bin daher in dieser Gruppe. Und in dieser Gruppe schien es mir am Extremsten zu sein, was für mich persönlich oftmals sehr unterhaltsam war - wie ständig aus einer Laus ein Elefant entsteht. So kam mir die Idee. Einfach nur „Unfassbar“ über das Bild und zurücklehnen und schauen was daraus wird.“ Und er sagt auch, um welche Bahnhofs-Toilette es sich handelt: „Ach ja, entstanden ist das Bild in Münster am Hauptbahnhof, wo es momentan tatsächlich so ausschaut.“

Die Toilette am Warendorfer Bahnhof sieht ganz anders aus. Davon kann sich jeder selbst überzeugen. Nachdem man 20 Cent eingeworfen hat, öffnet sich die elektronische Tür und gibt den Blick frei: Die Anordnung von Waschbecken, Urinal und Toilette – ganz anders als auf dem Facebook-Foto. Und: alles sauber. Kein Müll, keine Junkie-Hölle.

Wie Georg Scheffer von der benachbarten Radstation auf Anfrage unserer Zeitung anmerkt, wird die Toilette jeden Tag gesäubert – im Auftrag der Stadt. Sollte es mal Probleme geben, sei in der Radstation ein Schlüssel hinterlegt, um schnell Hilfe zu leisten. Doch der Schlüssel passe im Augenblick nicht mehr, so Scheffer, weil das Schloss ausgetauscht wurde. Ja, sagt der Mitarbeiter der Radstation, Probleme gibt es immer mal wieder – vor allem mit der Sauberkeit. Aber gestern Morgen war alles in Ordnung.