Der Rat kann bald den Baubeschluss für die neue Schul- und Vereinssporthalle in Freckenhorst fällen. Am Donnerstagabend gab es zunächst die erwartete deutliche Mehrheit für den leicht abgespeckten, ursprünglichen Verwaltungsvorschlag. Demzufolge soll es eine massiv gebaute Halle mit Flachdach geben. Die, das hatte Baudirektor Peter Pesch auf Wunsch der bündnisgrünen Fraktion noch recherchiert, liege bei ihrer Energiebilanz deutlich über den 2016 erlassenen Baustandard, spare also viel mehr Energie als nötig. Dennoch gab es bei der Abstimmung weiter Widerstand der Grünen.

Am Ende ging es um wenige Punkte, zu denen die Bündnisgrünen nicht überzeugt Ja sagen konnten. Zum einen hätten sie lieber ein Sheddach statt des flachen, wobei sie auch Unterstützung der SPD erhielten. Zum anderen waren sie gegen den Bau in konventioneller, also massiver Bauweise.

„ Klimaschutz ist eine wichtige der vielen Stellschrauben, Wirtschaftlichkeit auch. Klimaschutz ist eine wichtige der vielen Stellschrauben, Wirtschaftlichkeit auch. “ Baudirektor Peter Pesch

Hubert Grobecker verwies bei der Begründung auf das, was er schon im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss gesagt hatte: Wenn es um das Erreichen der vom Rat selbst gesetzten Klimaziele gehe, dann komme für ihn nur ein Gebäude im Passivhaus-Standard infrage, und das sei auf jeden Fall nicht CO2-neutral, wenn, wie vorgelegt, ein Gas-Heizkessel für die Spitzenlast eingeplant werde. Klar sei: „Wir möchten eine Turnhalle für Freckenhorst. Aber wir möchten auch, was möglich ist. Dieser Standard ist nicht, was wir uns wünschen.“ Machbar sei es aber, energetisch deutlich effizienter zu bauen.

Das räumte Baudirektor Peter Pesch ein. Allerdings müssten dann die Kosten nochmals ganz neu kalkuliert werden. Zudem stelle der aktuelle Bauentwurf schon sehr gute Werte beim Energiesparen dar. Und: „Klimaschutz ist eine wichtige der vielen Stellschrauben, Wirtschaftlichkeit auch.“ (Bericht folgt).