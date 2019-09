Haufenweise Leben(sräume)

„Im Herbst ein Gartenbuch vorstellen, ja geht’s noch?“, mag sich der geneigte Leser fragen. Die Antwort lautet „Ja“. Ja, es geht noch, ist doch der Herbst die perfekte Jahreszeit, vieles von dem einzustielen, was die Warendorferin Sigrid Tinz in ihrem neuesten Buch „Haufenweise Lebensräume. Ein Lob der Unordnung im Garten“ empfiehlt. Der Herbst spielt Gärtnern, die sich

anschicken, ihren bislang akkuraten Garten in einen unordentlichen zu verwandeln, in dem sich Lebewesen von der Assel bis zum Igel wohlfühlen, quasi in die Hände.

„Wenn ein unordentlicher voller Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, dann frage ich mich: was repräsentiert dann ein ordentlicher leerer Schreibtisch?“, zitiert die Geoökologin Albert Einstein, und schlussfolgert: „Das kann man genauso auf Gärtner und ihre Gärten übertragen. Ein ordentlicher Garten ist tot. Ein unordentlicher Garten ist der beste Artenschutz, den man haben kann.“

Die Autorin betont allerdings, dass Unordnung nicht mit Chaos gleichzusetzen ist. Einer leicht ordnenden Hand bedürfe es schon, wenn ein Garten-Paradies für Wildbienen, Schmetterlingen Vögel, Amphibien und kleine Säugetiere geschaffen werden soll.

Auf 180 Seiten, illustriert mit ansprechenden Fotos und mit Zeichnungen von Margret Schneevoigt, verrät Sigrid Tinz, wie man ohne großen Aufwand und ohne große Kosten zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. Unter dem Oberbegriff „Haufenbauweise“ stellt sie – „Bauanleitungen“ inklusive – mannigfaltige Haufen vor, in denen haufenweise Leben herrscht: Totholz- und Brennholzhaufen, Ast- und Reisighaufen, Mulch- und Komposthaufen, Stein- und Sandhaufen.

Und damit kommt auch der Herbst ins Spiel, der dem Gartenbesitzer die wunderbarsten Haufen-Baustoffe überhaupt liefert: Blätter, Staudenrückschnitt, Sonnenblumenköpfe, Äste, Bohnenranken oder abgetragene Himbeerruten. Ein ebenso anschaulicher wie unterhaltsamer und sprachlich zuweilen geradezu poetischer Ratgeber, der dem Leser einen geballten Haufen an Informationen bietet.