Vom Grundschüler bis zum Opa

Nicht nur die Jugend hat begriffen, dass Klimaschutz ein wichtiger Aspekt ist. Aus diesem Grund hat die „Fridays forFuture“ (FFF)-Bewegung zum bundesweiten Klimastreik aufgerufen. Als Datum wählte sie den 20. September, denn da sollte die Bundesregierung über ihre nächsten Schritte in der Klimapolitik entscheiden.

Für eine „gemeinsame bessere Zukunft“ schloss sich der Ableger „ParentsForFuture“ der Demonstration an. Auch die Ahlener FFF-Organisatoren reisten an, um „geschlossen als Kreis Warendorf“ aufzutreten. „In Ahlen kommen wir noch nicht richtig an die Schüler ran. Wir wollten aber an dem wichtigen Tag unbedingt an der Demonstration teilnehmen“, erklärten Sophia Fiehe und Lasse Meiwes . Die beiden 18-Jährigen haben bisher nur acht weitere Schüler um sich geschart, hoffen aber auf Zuwachs. Auch einige Grundschüler der Laurentiusschule standen auf dem Marktplatz und zeigten ihre Plakate.

Gespannt warteten sie ab kurz vor zehn auf den Hauptzug, der aus dem Schulviertel herüber marschierte. Die Trillerpfeifen hörte man zuerst, bevor sich langsam der Streifenwagen auf den Marktplatz schob. Die Teilnehmerzahl, von der Polizei anfangs auf 500 bis 600 geschätzt, nahm bald ab. Gegen 11 Uhr waren es noch rund 150 Demonstranten.

Anfangs bis zu 600, dann schnell nur noch 150 Teilnehmer

Die Geräuschkulisse schwoll an, als die ersten Schüler vom „Extrablatt“ aus bis zum Rathaus liefen. Vorweg trugen sie ein Banner mit dem Spruch „Streik fürs Klima! Wir streiken, bis ihr handelt!“ Endgültig angekommen, motivierte das Warendorfer Orga-Team einige Demonstranten, über die Beweggründe für ihr Kommen zu berichten, bevor die mittlerweile bekannten Sprüche im Chor gerufen wurden.

Die Motivation der Jugendlichen: die Welt auch für die nachkommenden Generationen zu erhalten. Eine Einstellung, die von den Erwachsenen mitgetragen wurde. Denn unter den Demonstranten fanden sich etliche Erwachsene. Petra Sulz „opferte“ ihren Tag, um ihre Nichte zu unterstützen, die bei FFF aktiv ist. Reinhilde Tegelkemper hat in ihren 30 Jahren als Erzieherin immer wieder Naturprojekte mit den Kindern gemacht. Wie sollte das ohne Natur funktionieren? „Es ist gut, was passiert. Ich möchte genau so Flagge zeigen für den Klimaschutz. Seit Jahrzehnten labern die Politiker wegen des Klimaschutzes. Ich sage: Kommt in die Pötte!“, beschrieb der Ahlener Joachim Rölfing seine Meinung.

„ Seit Jahrzehnten labern die Politiker wegen des Klimaschutzes. Ich sage: Kommt in die Pötte! Seit Jahrzehnten labern die Politiker wegen des Klimaschutzes. Ich sage: Kommt in die Pötte! “ Joachim Rölfing

Auch wenn FFF ohne konkretes Ziel für Warendorf an den Start gegangen ist, erreichte die Bewegung mehrere hundert Menschen aller Altersgruppen, vom Grundschüler bis zum „Opa For Future“.