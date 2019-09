Lambertusfest in Hoetmar

Hoetmar -

Beim traditionsreichen Lambertus-Umzug sind am Samstagabend zahlreiche Kinder nach Einbruch der Dunkelheit durch die Straßen Hoetmars gezogen. Mit dem Umzug erinnerten junge und ältere Teilnehmer an den Heiligen Lambertus, der am 17. September 705 als Märtyrer den Tod fand und Namenspatron der katholischen Pfarrgemeinde ist.