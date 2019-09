Der Reiseanbieter Thomas Cook ist zahlungsunfähig. Zehntausende Urlauber harren derzeit an den Flughäfen aus und wissen nicht, wie sie nach Hause kommen. Viele weitere bangen, ob sie ihren bereits bezahlten Urlaub antreten können.

In zwei der drei innerstädtischen Warendorfer Reisebüros liefen gestern Morgen die Telefondrähte heiß. Pauschalreise mit Thomas Cook gebucht und bezahlt – was nun? Findet die Reise statt? Ist eine Umbuchung möglich? Oder: Wie bekomme ich mein Geld zurück? Das waren die häufigsten Fragen, die die Mitarbeiter in den Reisebüros Goeke und Lückertz zu beantworten hatten. Und sie baten gegenüber unserer Zeitung um Verständnis, dass sie gestern noch nicht in der Lage waren, genau zu sagen, wie viele Touristen aus der Emsstadt betroffen sind. „Wir haben erst vor zwei Stunden von der Pleite erfahren und nachts immer noch gehofft“, so eine Mitarbeiterin im First-Reisebüro (Lückertz). „Seit 40 Minuten haben wir geöffnet und das Telefon steht nicht still.“ Man sei dabei alle Reisen, auch die der Tochterunternehmen, zu sichten.

Entspannter ging es da im Reisebüro Krimphove zu. Vier Urlauber haben über das Reisebüro eine Pauschalreise mit Thomas Cook gebucht, drei bereits für die Herbstferien, ein Urlauber für nächstes Jahr. „Wir bitten unsere Kunden um Geduld, mehr können wir im Moment nicht machen, da alle Telefonleitungen und Systeme zum Veranstalter tot sind, Umbuchungen gar nicht möglich“, erzählt Simona Meyer und kann die Sorgen der Urlauber verstehen, ob ihre geplante Reise über die Thomas Cook-Tochterunternehmen stattfinden wird.

Zu Thomas Cook gehören in Deutschland Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature. Diese haben den Verkauf von Reisen komplett gestoppt. Entwarnung gibt es für Urlauber, die ihre Reise über das Tochterunternehmen Condor gebucht haben. Der Flugbetrieb soll zunächst weitergehen.

Sowohl der Reisepreis als auch eventuell zusätzlich anfallende Rückreisekosten müssen erstattet werden, weiß Christoph Lückertz, Chef des gleichnamigen Reisebüros, und rät seinen Kunden, zunächst einmal Ruhe zu bewahren. Als Nachweis erhalten Urlauber, nachdem sie den Reisepreis bezahlt haben, einen so genannten „Sicherungsschein“. Durch den Sicherungsschein bei Reisen mit Reiseveranstaltern sollten Kunden in jedem Fall eine Rück- oder Weiterreise garantiert werden. Trotzdem gibt es ein Problem: „Für die Kundengeld-Sicherung gibt es eine Deckelung“, so Lückertz. Die Insolvenzversicherung, die ein Versicherer für ein Geschäftsjahr vorhalten muss, ist auf 110 Millionen Euro begrenzt. Thomas Cook ist groß – ob das Geld reicht, ist daher ungewiss.

In Großbritannien gibt es die Pflicht zum Sicherungsschein übrigens nicht, weshalb dort der Staat eine mögliche Rückholaktion von Urlaubern organisiert.

Nein, die Pleite von Thomas Cook verhalte sich für Kunden anders als die Pleiten der Fluglinien Air Berlin und Germania, so Lückertz weiter. „Dass ein Veranstalter, zudem ein Schwergewicht, in die Knie gegangen ist, hat eine ganz andere Dimension fürs gesamte Reisegeschäft – das hat auch mit Vertrauen zu tun.“