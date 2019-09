Badegast vermisst

Großeinsatz am Kottruper See

Warendorf -

Am See des Campingplatzes neben dem Kottruper See in Neuwarendorf wird am Dienstagmittag eine Person vermisst. Um 14.14 Uhr wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Aktuell laufen umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Taucher von DLRG und Feuerwehr sind im Einsatz, ein Polizeihubschrauber mit Wärmbildkamera war kurz vor Ort. Nach ersten Informationen will ein Gast des Campingplatzes beobachtet haben, wie ein Mensch im Wasser untergegangen sei.