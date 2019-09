Die Verheißung einer Tankstelle

Wenn es sie packt, dann baut sie die Staffelei zu nächtlicher Stunde vor einer Tankstelle auf: „Dieses Licht, vor allem wenn es auf dem nassen Asphalt reflektiert – das fasziniert mich“, erklärt Elke Seppmann . Natürlich provoziert diese Art des künstlerischen Schaffens so manche Reaktion: „Einige Passanten texten mich zu, andere bieten mir Nüsse an. Da muss ich manchmal klar machen, dass ich jetzt arbeiten möchte“, schildert die gebürtige Münsteranerin schmunzelnd.

Fest steht: Seit ihr Vater einst eine goldene Uhr gegen einen Straßenkreuzer der Marke Kaiser-Frazer eintauschte und fortan mit seiner Familie über Land gondelte, war Elke Seppmann rettungslos infiziert mit dem Reisefieber, am liebsten im Wohnwagen. Die Themen, die mit dieser Leidenschaft zusammenhängen – Campen, Picknick, aber eben auch Tankstellen – tauchen immer wieder in ihren Werken auf. Ein Bild davon machen können sich Kunstfreunde in ihrer aktuellen Ausstellung mit dem Titel „Ich such‘ gern mal das Weite“, die ab Sonntag unter Federführung des Kunstkreises Warendorf im Historischen Rathaus zu sehen ist.

„Wir sind immer auf der Suche nach regionalen Künstlern mit entsprechender Qualität“, erklärt Kunstkreisvorsitzende Astrid Wesserling. Bei einer Atelier-Besichtigung der Künstlergemeinschaft „Am Hawerkamp“ in Münster seien die Warendorfer fündig geworden. „Und ich habe ohne zu zögern zugesagt, weil ich die Räumlichkeiten und das Umfeld einfach klasse finde“, freut sich Seppmann.

Bei einem Rundgang durch die Ausstellungsräume könne die Besucher so manche ihrer Reisesituationen nachvollziehen. Da ist zum Beispiel die Ölfarben-Serie „Home sweet home“, die private Einblicke in das Campingleben gewährt. Oder die Picknick-Stillleben: verschiedene Picknickszenen, immer auf derselben Decke arrangiert. Wer wissen möchte, wo die Mahlzeiten stattgefunden haben, der möge sich die Namen der Bilder anschauen. Sie bestehen aus den Koordinaten der Orte.

Ob Ölmalerei oder das Prinzip der „verlorenen Platte“: Mit Können, aber auch mit einem Augenzwinkern verewigt Seppmann ihre Eindrücke. Der brav leer gegessene Teller trägt passenderweise den Titel „Schönes Wetter“. Die Farbholzschnitte aus der Serie „Street Viewing“, die nach schnellen Skizzen auf der Fahrt entstanden sind, sind analoge Alternativen zum Angebot des bekannten Technik-Giganten. Das Pop-up-Buch lässt den kleinen Camper einmal rund um die Welt reisen. Und dann ist da noch der Wohnwagen, der beim Daumenkino in den See plumpst. „So etwas macht einfach Spaß!“ erklärt die Künstlerin ihre Motivation.

„Ich liebe das Reisen“, bilanziert Elke Seppmann und schaut versonnen auf die verheißungsvoll leuchtende Tankstelle im Herzen Münsters, „aber auch meine nächste Heimat“.

► Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 29. September, um 15 Uhr im Historischen Rathaus. Die Einführung übernimmt der Konzeptkünstler Ruppe Koselleck. Geöffnet ist die Ausstellung anschließend dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr.