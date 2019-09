„Die lange Zeit der Planung und der Arbeitseinsätze hat ein Ende. Der neue Kunstrasenplatz mit Tartanbahn kann sich mehr als sehen lassen“, war Thomas Böckenholt , 1. Vorsitzender des SC-Müssingen, am Dienstagabend in der Sitzung des Sportausschusses sichtlich stolz. Die Sitzung fand direkt vor Ort statt, so dass sich die Ausschussmitglieder ein Bild vom fertigen Kunstrasenplatz machen konnten, der am Sonntag, 29. September, offiziell eingeweiht wird. „Wir sind super, super stolz“, betonte Böckenholt beim Rundgang um den Platz.

Und er bat darum, den Platz nicht mit Straßenschuhen zu betreten, ebenso nicht zu rauchen. Entsprechende Hinweisschilder würden noch aufgestellt. Sein Dank galt der Stadt und den vielen Helfern, ohne deren Hilfe der Platz nicht möglich gewesen wäre. Es sei übrigens ruhig geworden um die „Sportstadt Warendorf“, bemerkte der Vorsitzende. Der Beiname tauche kaum noch auf, deshalb fand er: „Der Kunstrasenplatz steht der Sportstadt Warendorf gut zu Gesicht.“ Modernste LED-Flutlichttechnik, Kork-Granulat-Einstreuung und das Besondere: eine Tartanbahn, die künftig vor allem von den Einradfahrern genutzt wird und optimale Wettbewerbsbedingungen bietet. Die Bandenwerbung hängt bereits, das Kleinspielfeld für die Minikicker muss noch mit Naturrasen eingesät werden. Zwei Garagen als Lagerräume sollen noch folgen, da der vorhandene Ballraum im Vereinsheim längst aus allen Nähten platze, berichtete Böckenholt. Durch die Anlagen am Spielfeldrand (Laufbahn, Springgrube, Abwurfplatz fürs Kugelstoßen) sei der SC Müssingen in der Lage, die Abnahme des Sportabzeichens wieder durchzuführen. Und Böckenholt wiederholte es noch einmal: „Wir sind stolz auf das, was hier entstanden ist.“

Gleichzeitig lud er alle Politiker zur feierlichen Eröffnung am Sonntag um 13.30 Uhr ein. Ab 14 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm mit Elfmeterturnier für Nachbarschaften, Vereine und Gruppierungen, einen Auftritt des Spielmannszuges St. Georg Müssingen und Vorführungen aus dem Einradsport. Bereits am Samstag ab 17 Uhr weihen die Altherren mit einem Fußballturnier den Platz ein. Am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr kicken die Jugendlichen. Die offizielle Platzabnahme ist am heutigen Donnerstag. Dabei erhält der SC Müssingen auch die Einweisung in die Pflege des Platzes.