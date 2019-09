„Bei der Planung unseres Plakatslogans haben wir richtig geschmunzelt“, erzählt Michael Drees . „Schwingt die Hufe – das passt gut zu Warendorf.“ Betrübt ist er dennoch, denn schließlich geht es bei dem Slogan um den laufenden Räumungsverkauf, weil Schuhmode Drees demnächst die Tore an seinem Standort an der Freckenhorster Straße 5 endgültig schließen wird.

Auf einen genauen Schließungstag konnte und wollte Inhaber Michael Drees sich im WN-Gespräch nicht festlegen. Jedoch stellt er klar: „Wir stehen zu unserem Wort und sind bis zuletzt für unsere Kunden mit Rat und Tat hier vor Ort.“ Die übrigen Geschäftsfilialen in Everswinkel „Duo Drees“ und „Duo Fashion and Shoes“ in Telgte sind aber von der Schließung in Warendorf unberührt, denn der Grund der Geschäftsschließung liegt nach Angaben von Michael Drees darin, dass ein Inhaberwechsel der Immobilie stattgefunden hat.

Leider sei der neue Besitzer in seiner Funktion als Vermieter wenig gesprächs- und kümmerbereit, so Drees. Die Infrastruktur habe sich verschlechtert; eine Option der weiteren Anmietung des Ladenlokals sei daher nicht mehr gegeben.

„Aber wir sind mit unserem Schuhgeschäft nicht auf der Flucht und wären unter entsprechenden Bedingungen am Standort Warendorf auch zu neuen Schandtaten bereit“, kommentiert Drees die Situation. Zwar hätten sich die Laufströme der Kunden gegenüber seiner Eröffnung im Jahr 2017 in der jüngeren Vergangenheit durchaus verändert. „Die Zahlen sind auf jeden Fall nicht größer geworden.“ Doch finde die Veränderung auch in der gesamten Schuhbranche statt. Textilien, Schuhe und Accessoires, also verschiedene Sortimente, vermischen sich in der Beobachtung von Michael Drees zunehmend im Handel.

Obendrein ziehe die Industrie selbst in einigen Fällen bereits den Verkauf über Filialen an sich. Eine gute Nachricht gibt es aus seiner Sicht allerdings: Die beiden Mitarbeiterinnen der Warendorfer Filiale werden wohl in den anderen Drees-Filialen weiterarbeiten können.