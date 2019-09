Wenn die Zeitung im Kühlschrank liegt

Geburtstage feiert der 75-Jährige schon lange nicht mehr. Seinen nicht, und auch nicht den seiner Frau und seiner Söhne. Der alte Mann weiß noch nicht einmal mehr, was das Wort Geburtstag überhaupt bedeutet. Die Erinnerung daran fehlt. Vernichtet. Sie verschwindet einfach aus seinem Kopf. Jeden Tag fehlt ein bisschen mehr. Seit sechs Jahren ist das schon so. Der Mann leidet an Alzheimer.

Für Betroffene und ihre Angehörigen ist diese Diagnose meist ein Schock. Doch statt zu resignieren, ist es wichtig, sich über die Erkrankung umfassend zu informieren. Die schleichende Erkrankung des Gehirns schreitet fort, bis der Patient sich kaum noch an etwas erinnern kann. „Deshalb ist es wichtig, möglichst frühzeitig erste Anzeichen an Demenz zu erkennen“, berichtet Udo Menke , Leiter der Caritas-Sozialstation in Warendorf, der täglich mit Alzheimer-Patienten zu tun hat. Alzheimer-Kranke haben vergessen, wozu ein Löffel gut ist, oder dass sie Schuhe anziehen müssen, wenn sie das Haus verlassen.

Menke kennt Fälle, in denen der Betroffene im Sessel sitzend eingeschlafen ist und vergessen hat, die Herdplatte auszuschalten. Oder: Ein Demenzkranker ist zum Einkaufen in die Stadt gegangen, weiß aber plötzlich nicht mehr, wie er zurückkommt. Ein anderer wunderte sich, warum die Zeitung plötzlich im Kühlschrank lag. Demenzkranke seien oft völlig weggetreten, so der Leiter der Sozialstation. Dabei sind es erwachsene Menschen mit Bedürfnissen und Fähigkeiten. Mit modernen Medikamenten könnten Alzheimer-Patienten ihre Selbstständigkeit lange erhalten, so Menke. Die Betroffenen merken meist selbst zuerst, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, in den häufigsten Fällen überspielen sie zunächst ihre Unsicherheiten. Der Weg ins Niemandsland.

„Wichtig ist, dass die ganze Familie über die Krankheit informiert ist“, betont Isabella Matic, Pädagogische Mitarbeiterin im Haus der Familie. Die Bildungseinrichtung bietet entsprechende Kurse für pflegende Angehörige an. „Wir bilden zum Beispiel Seniorenbegleiter aus. Der nächste Kurs startet im Oktober.“ Heute sei das Thema Demenz keine Tabuzone mehr, das sah vor zehn Jahren noch anders aus, weiß sie. Ein Vertrauensverhältnis zwischen Angehörigen und Patienten aufzubauen sei ganz wichtig. Hemmschwellen und Ängste sollten von Anfang an versucht werden abzubauen, der Demenzkranke von Anfang an informiert sein. Das Haus der Familie arbeitet eng mit der Alzheimer Gesellschaft im Kreis Warendorf, mit den Infostellen Caritas Sozialstation und dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz zusammen.