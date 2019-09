Marvin Amato erzählt entspannt: „Ich gucke mir ,Ninja Warrior‘ immer an. Und von der Couch sieht das immer so einfach aus – also“, sagt der 29-Jährige im WN-Gespräch, „hab‘ ich mich einfach beworben. Das war so eine spontane Aktion.“

Am Ende führte das dazu, dass der Kfz-Meister Freitagabend erst recht vor dem Fernseher hockte. Denn die Chance, sich dort selbst zu sehen, war ziemlich hoch. RTL habe ihn darüber informiert, dass er angerufen würde, wenn er nicht im Beitrag erschiene. „Und weil mich bis gerade keiner angerufen hat, gehe ich mal davon aus . . .“

Aber zurück in den Februar. „Da bin ich morgens aufgewacht und habe zum Handy gegriffen.“ Glück gehabt: Er landete damit mitten im Bewerbungszeitraum. Und erhielt einen Monat später die Einladung zum Casting nach Köln. „Da waren schon einige Leute“, erinnert er sich ans Sportprogramm.

„ Gemessen an meiner Körpergröße bin ich locker 20 Kilo zu schwer. Gemessen an meiner Körpergröße bin ich locker 20 Kilo zu schwer. “ Marvin will vor der nächsten Staffel abnehmen

Wieder zwei Monate später dann die Einladung zum „allerletzten Casting“ in Dortmund. Damit war er einer von 250 000 Bewerbern gewesen, die es dahin geschafft hatten – nicht schlecht für einen reinen Spaß.

Dass er dann im Juni noch in die vierte Staffel nach Karlsruhe kam, fand er so überraschend wie klasse. Obwohl er nicht verraten darf, wie weit er gekommen ist, ist eins für ihn klar: „Ich werd‘ mich da nächstes Jahr wieder bewerben.“ Und vor allem abnehmen, wie fit er auch ist: „Gemessen an meiner Körpergröße bin ich locker 20 Kilo zu schwer.“ An mangelnder Bewegung soll es nicht liegen. Marvin geht mindestens vier Mal die Woche zum Sport . . .