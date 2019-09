„Alles Augenwischerei“

Der Streit um die planungsrechtliche Nachfolgenutzung des Sägewerkes in Vohren geht in die nächste Runde. Rechtsanwälte beschäftigen sich bereits mit dem Fall, Klageschriften werden vorbereitet. Eine unmittelbare Nachbarin fühlt sich nicht nur durch das fast 50 Meter hohe „Monstrum“ von Platzkran auf dem Grundstück des ehemaligen Sägewerkes Vohren 90 empfindlich gestört, sondern auch durch den Schwerlastverkehr, der täglich vor ihrer Tür herfährt.

Sorgen macht sich die Anliegern, die einen Rechtsanwalt eingeschaltet hat, auch um die Umwelt. Denn die auf dem Grundstück geparkten Kräne der Firma Abrams (die WN berichteten) würden vor Ort gereinigt. „Die Kräne stehen auf keiner wassergebundenen Fläche. Es ist nicht auszuschließen“, so Rechtsanwalt Michael Gödeke, der die Anliegern vertritt, „dass Schmierstoffe und Hydrauliköl ins Erdreich gelangen können. Und das in einem Bereich, wo das Wasserwerk nicht weit entfernt ist.“

Wie berichtet, betreibt Sergej Abrams seit einem Jahr seine Firma (Vermietung und Verkauf von Baufirmen) auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks. Zu unrecht – und damit illegal, wie die Stadt dem Firmenchef und seinem Vermieter, Frank Heitmann (Neffe des früheren Sägewerkbetreiber Wenzel-Heitmann), bereits 2016 in einer Bauvoranfrage beschieden hat. Die Folge: Zwangsgeld in Höhe von 3000 Euro aufgrund nichterfolgter Einstellung des Gewerbebetriebs und aktuell Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in Form von Kontopfändungen. Nächster Schritt: die Räumung des Betriebes. Dass sich der „Herr der Kräne“ als Leidtragender oder Opfer in dem Fall sieht, kann Rechtsanwalt Martin Gödeke nicht nachvollziehen: „Herr Abrams hat genau gewusst, auf was er sich da einlässt und das seine Ansiedlung nicht rechtens ist.“ Als bereits das Zwangsgeld geahndet worden sei, so der Rechtsanwalt, habe der Firmenchef noch zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen – in der Hoffnung die Stadt werde sein Gewerbe nachträglich legalisieren.

Mit einem entsprechenden Antrag beschäftigt sich der Umwelt- Planungs- und Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. Oktober. Die Verwaltung wird der Politik jedoch vorschlagen, den Flächennutzungs- und Bebauungsplan für die Ausweisung eines Gewerbebetriebs nicht zu ändern, da sie den Zielen des Landesentwicklungsplanes widerspricht. Festgelegt ist dort die Zweckbindung „Historisches Landmaschinenmuseum“. Die Nachfolgenutzung, also der Verkauf und die Vermietungen von Baukränen, sei jedoch alles andere als ein historisches Landmaschinen-Museum, argumentiert die Stadt.

Es soll ursprünglich einen Antrag gegeben haben, so der Rechtsanwalt, in dem die Firma „historische Holzgerüste“ als Verwendungszweck für die Nachfolgenutzung des „Tourismusprojektes Heitmann“ (Museum mit Ausflugslokal) angegeben haben soll. Gödeke: „Alles Augenwischerei.“ Da sei auch die neue Novellierung des Landesentwicklungsplanes kein „Heilsbringer“.

Es sei sehr mühsam gewesen, sich in die Materie einzuarbeiten, gesteht der Rechtsanwalt: Im November 2016 gab es eine Bauvoranfrage für die Errichtung eines Büro- und Sozialtraktes auf dem Gelände. Diese wurde bereits 2017 von Stadt und Kreis mit dem Hinweis auf die geplante Nutzung abgelehnt. Zum 31. Dezember vergangenen Jahres hätte die Firma ihren Betrieb in Vohren einstellen müssen. Von der Bezirksregierung habe Gödeke schwarz auf weiß, dass die Ansiedlung der Firma Abrams nicht rechts sei.

„Obwohl der Firmenchef dies alles gewusst hat, so der Rechtsanwalt,“ hat er sich dort niedergelassen. Da kann man doch jetzt nicht so tun, als sei man das Opfer in dem Fall. Herr Abrams verwechselt da einiges. Er ist sehenden Auges in die Situation gelaufen.“

Der Rechtsanwalt vertritt zudem eine Firma, die Dachflächen des ehemaligen Sägewerkes für die Ausrichtung von Photovoltaikanlagen gemietet hat. Diese Anlage wurde durch den Platzkran auf dem Gelände beschädigt, Schadensersatz noch nicht geleistet. „Die Firma ist alles andere als begeistert von dem Platzkran, der zudem die Photovoltaikanlage verschattet. Es kommt zu Ertragseinbußen. Ich habe gerade die Klage auf Schadensersatz vorbereitet.“