Für jeden Pfadfinder ist ein großes Lager, bei dem man Leute aus anderen Stämmen kennenlernen und so neue Freundschaften schließen kann, ein besonderes Highlight, was in keinem Pfadfinderleben fehlen darf. Dies dachte sich auch vor zwei Jahren die Bezirksleitung der DPSG – Bezirk Warendorf – und beschloss die Planung eines Bezirkslagers, wo Kinder und Jugendliche aus den Stämmen des Kreises zusammenkommen, um gemeinsame Tage erleben zu können.

Nach zahlreichen Planungstreffen, intensiven Gesprächen und vielen kreativen Stunden ist es nun so weit. Vom 3. bis 6. Oktober wird das Zeltlager „Pfadinauten ALLzeit bereit“ im Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde stattfinden. Über 280 Teilnehmer haben sich dazu angemeldet. Sie werden das „Schwarzzeug“ und das „Weißzeug“, die typischen Pfadfinderzelte, aufschlagen.

Wie auch schon der Astronaut und Pfadfinder Neil Armstrong den Mond erkundet hat, werden die Pfadfinder aus dem Bezirk Warendorf als „Pfadinauten“ den Weltraum erkunden. Verschiedene Workshops und Spiele, angefangen vom Fitnesstraining im All bis hin zur Astronomie, stehen auf dem Programm. Gemeinsames Singen am Lagerfeuer darf aber auch in einem Weltraum-Pfadfinderlager nicht fehlen. Neben Klassikern soll dann auch der Lagersong gesungen werden, der speziell für das Bezirkslager geschrieben wurde. Die Pfadinauten, von Wölflingen bis zu Leitern, freuen sich auf diese pfadfinderische Reise durchs Weltall und können es kaum erwarten bis es heißt:

„Pfadinauten, ALLzeit bereit“.