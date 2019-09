Tierisches Vergnügen zum Geburtstag

Aus Anlass des zwanzigjährigen Bestehens unternahm das Team der Tagesstätte „Die Brücke“ mit insgesamt 67 Personen (Besucher, Angehörige und weiteren Gästen) einen Aktionstag im Allwetter Zoo in Münster. Unter dem Motto „Tierisches Vergnügen“ wurden mehrere Schwerpunktführungen angeboten: Blick hinter die Kulissen und Raubtiere. Es wurde gemeinsam die Tierwelt im Zoo entdeckt. Es gab hinreichend Raum für Gespräche, Erinnerungen und persönlichen Austausch.

Seit 20 Jahren begleitet, unterstützt und fördert das Fach-Team der Tagesstätte psychisch erkrankte und wesentlich beeinträchtigte Menschen im Erwachsenenalter in ihrem Bestreben, ein weitestgehend eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wenn der „Alltag zur Herausforderung wird“, bietet die Einrichtung im Rahmen ihres differenzierten tagesstrukturierenden Angebotsspektrums psychosoziale Beratung und Unterstützung, alltags- und lebenspraktisches Training, sowie soziale, kreative und freizeitorientierte Teilhabemöglichkeiten.

Die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) geförderte und in gemeinsamer Trägerschaft der St. Rochus-Hospital Telgte GmbH und der St. Vincenz-Gesellschaft mbH befindliche Einrichtung hat im August 1999 ihren Betrieb zunächst in der Zumdreschstraße 9 in Warendorf aufgenommen.

Aufgrund des zunehmenden Bedarfs, wurde im Dezember 2006 eine Zweigstelle der Tagesstätte in der Kampstraße 5 in Ahlen eröffnet.

Im Rahmen der heute kreisweit 40 durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe geförderten Tagesstätten-Plätze, haben bis heute über 380 betroffene Bürger aus dem gesamten Kreisgebiet das Angebot der Einrichtung aufgesucht und genutzt. (Pro Standort gibt es 20 Plätze.)

Während eines kleinen Mittag-Imbisses in der Zoogastronomie skizzierte Stefan Finsterbusch , Geschäftsführer der „Brücke“ im Rahmen einer kleinen „Zeitreise“ nochmals die Entwicklung und die einzelnen Stationen der Einrichtung, bedankte sich sowohl beim Team für den überaus engagierten und unermüdlichen Einsatz, als auch bei allen Besuchern der Einrichtung für ihre Mitwirkung, ohne die der Erfolg und die Weiterentwicklung des Betreuungskonzeptes, letztendlich gar nicht möglich wäre.

Er nutze weiter die Gelegenheit, um allen Gästen Thorsten Eichholt als neue Tagesstätten-Leitung für Warendorf und Ahlen vorzustellen. Der 50- jährige Dipl. Sozialarbeiter hatte zuvor bereits Tagesstätten in Steinfurt und Münster geleitet.