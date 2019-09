Ob fotorealistisch, abstrakt oder Stillleben, als Zeichnung oder in Öl- oder Acrylfarben festgehalten – die Warendorfer Künstlerin Karina Kremers-Jeggle möchte sich nicht verbiegen und authentisch bleiben. Die ganze Bandbreite ihres Schaffens zeigt sie in einer Ausstellung mit dem Titel „Zeitreise“ vom 6. Oktober bis 31. Dezember in der Galerie des Heinrich-Friederichs-Museums in der Oststraße 21. „Kunst ist mein Leben und umgibt mich im Alltag“, hat die Malerin einmal in einem Interview gegenüber unserer Zeitung gesagt. Am Sonntag, 6. Oktober, lädt sie um 15 Uhr zur Vernissage ein.