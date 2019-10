Karina Kremers-Jeggle bezeichnet sich selbst als Geschichtenerzählerin. Zu jedem Bild gibt es eine Geschichte. Wie ein bebildertes Tagebuch erzählen sie das Leben der Malerin. Und so dürfen sich die Besucher der Galerie des Heinrich-Friederich-Museums an der Oststraße 21 auf eine Zeitreise freuen. Wie berichtet, stellt die Warendorfer Künstlerin Karina Kremers-Jeggle dort unter dem Titel „Eine Zeitreise“ Bilder aus ihrer Schaffenszeit seit 2003 aus. Unter großem Interesse zahlreicher Kunstbegeisterter wurde die Ausstellung am Sonntag eröffnet. „Ein Museum schafft Identität und zeigt uns unsere Wurzeln“, freute sich Hausherrin Rosemarie Friederichs vom Förderverein des Museums über die Ausstellung mit der Künstlerin, die in Warendorf keine Unbekannte ist. Galeristin Hedwig Sölter-Bolte würdigte die Arbeit der Malerin: „Künstlerisch war es eine Entwicklung wie eine Wanderung auf einen Berg: den Blick voran zum Ziel, holprige Wege, traumhafte Aussichten in der Natur, Pausen am Wegesrand und mit vielen neuen Eindrücken herauf zum Ziel.“

Bei der Darstellung der überwiegend aus der Natur stammenden Motive gehe es ihr nicht um fotorealistische Darstellung, sondern „um die Begegnung und den Dialog mit der Natur und den Lebewesen.“ Die Bilder entstammen nicht einer Serien- oder Massenproduktion. „Es geht mir um Emotionen“, sagt Kremers-Jeggle. Musikalisch untermalt wurde die Ausstellungseröffnung von Lena Beitelhoff und Tatja Konegen an der Querflöte. Geöffnet ist die Ausstellung noch bis Weihnachten, jeweils mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Zudem wird die Galerie am Fettmarktmittwoch ab 10 Uhr geöffnet sein sowie an allen Adventssamstagen. Zu den Öffnungszeiten ist Karina Kremers-Jeggle persönlich in der Ausstellung ansprechbar. Abgerundet wird die „Zeireise“ zudem durch Workshops, die in der Galerie angeboten werden, und ein kleines Konzert ist in Planung.