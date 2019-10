Die Hengstparaden liegen einen Monat zurück, doch die traditionsreiche Veranstaltung im NRW-Landgestüt hallt noch nach. Und das in zweierlei Sicht. Erstens: Die Hengstparaden bleiben ein Zuschauermagnet mit lokaler aber auch überregionaler Bedeutung. Zweitens: Was in diesem Jahr aber besonders auffiel: der deutliche Besucherrückgang.

Das bestätigte Katrin Beißmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit am Landgestüt, gegenüber unserer Zeitung. Und das habe mehrere Gründe. Aufgrund steigender Allgemeinkosten sei auch das Landgestüt dazu angehalten, so die Pressesprecherin, sich den veränderten Gegebenheiten anzupassen. „Eine Erhöhung der Kartenpreise über alle Kategorien war daher in diesem Jahr leider unumgänglich.“ So wurden zum Beispiel die Ticketpreise für die Stehplatzkarten ums Doppelte, von fünf auf zehn Euro, erhöht.

Einen Grund für den spürbaren Besucherrückgang sieht das Landgestüt aber auch in der Umstellung beim Ticketverkauf. Erstmalig wurden in diesem Jahr die Eintrittskarten ausschließlich über eine Agentur im Internet verkauft. Dadurch erhöhte sich der Ticketpreis um die Versandkosten. Zu Irritationen, so die Landgestüts-Sprecherin weiter, habe zudem kurz vor der Premiere der Hinweis im Ticketsystem geführt: „Karten sind nicht mehr verfügbar.“ Trotz kurzfristiger Werbemaßnahmen hätten so Kurzentschlossene nicht mehr erreicht werden können – obwohl Restkarten an der Tageskasse erhältlich gewesen wären. Rückblickend, so Katrin Beißmann, sei die Umstellung des Ticketverkaufs nicht reibungslos gelaufen. „Schwachstellen werden derzeit analysiert. Interne Vorkehrungen und Maßnahmen sollen im kommenden Jahr wieder einen reibungslosen Ablauf sicherstellen.“

Im kommenden Jahr werde es eine Preisreduzierung der Stehplatzkarten für Erwachsene um zwei Euro geben. Der Kartenpreis soll zusätzlich reduziert werden, wenn jemand erst nach der Pause die Veranstaltung besuchen möchte. Am Veranstaltungsformat halte das Landgestüt jedoch fest. Die Mitarbeiter, zum Teil in historischen Paradeuniformen, werden auch künftig in einer knapp dreistündigen Show Zuchthengste – vom Warmblut bis zum Kaltblüter – vorstellen, die einzeln, in Gruppen, oder als Gespanne unter musikalischer Begleitung ihre Vitalität und ihr Geschick in Dressur- und Fahrvorführungen zur Schau stellen. Neue Programmelemente. wie das Azubi-Schaubild (mit dem Besen Fußball spielen) und „Jump & Drive“, sollen künftig zu den traditionellen Schaubildern für ein erlebnis- und abwechslungsreiches Programm sorgen sowie den Zuschauer überraschen und begeistern, heißt es aus dem Landgestüt.